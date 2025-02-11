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Число самозанятых в Москве превысило 1,9 миллиона человек
Число самозанятых в Москве превысило 1,9 миллиона человек - 11.02.2025, ПРАЙМ
Число самозанятых в Москве превысило 1,9 миллиона человек
Количество плательщиков налога на профессиональный доход в Москве на начало 2025 года превысило 1,9 миллиона человек, в столице работают 16% зарегистрированных... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T09:22+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Количество плательщиков налога на профессиональный доход в Москве на начало 2025 года превысило 1,9 миллиона человек, в столице работают 16% зарегистрированных в России самозанятых, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики. "Широкий потребительский рынок Москвы и предоставляемые городом меры поддержки позволяют предпринимателям развивать бизнес в привлекательных для них направлениях и форматах. В 2024 году число работающих в столице самозанятых выросло почти на 350 тысяч и превысило 1,9 миллиона человек", - сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, чьи слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в Москве работает 16% зарегистрированных в России самозанятых, за все время действия этого налогового режима, который применяется в Москве с 1 января 2019 года, они заработали почти 1,5 триллиона рублей, в том числе 536 миллиардов рублей в 2024 году. "Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, по данным ФНС, в 2024 году стали пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство", - пояснили в пресс-службе. Там также уточнили, что за прошлый год самозанятые перечислили в бюджет Москвы 15,1 миллиарда рублей, что 46% больше, чем годом ранее. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило более 39 миллиардов рублей налога на профессиональный доход. "В 2024 году столичные плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам 181 миллион чеков – в два раза больше, чем в 2023, что свидетельствует о росте деловой активности самозанятых в Москве. Средний размер чека на конец 2024 года составил 3152 рубля", - отметили в ведомстве.
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бизнес, россия, москва
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
Число самозанятых в Москве превысило 1,9 миллиона человек
Число самозанятых в Москве на начало 2025 года превысило 1,9 миллиона человек
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Количество плательщиков налога на профессиональный доход в Москве на начало 2025 года превысило 1,9 миллиона человек, в столице работают 16% зарегистрированных в России самозанятых, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики.
"Широкий потребительский рынок Москвы и предоставляемые городом меры поддержки позволяют предпринимателям развивать бизнес в привлекательных для них направлениях и форматах. В 2024 году число работающих в столице самозанятых выросло почти на 350 тысяч и превысило 1,9 миллиона человек", - сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, чьи слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что в Москве работает 16% зарегистрированных в России самозанятых, за все время действия этого налогового режима, который применяется в Москве с 1 января 2019 года, они заработали почти 1,5 триллиона рублей, в том числе 536 миллиардов рублей в 2024 году.
"Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, по данным ФНС, в 2024 году стали пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство", - пояснили в пресс-службе.
Там также уточнили, что за прошлый год самозанятые перечислили в бюджет Москвы 15,1 миллиарда рублей, что 46% больше, чем годом ранее. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило более 39 миллиардов рублей налога на профессиональный доход.
"В 2024 году столичные плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам 181 миллион чеков – в два раза больше, чем в 2023, что свидетельствует о росте деловой активности самозанятых в Москве. Средний размер чека на конец 2024 года составил 3152 рубля", - отметили в ведомстве.
ФНС назвала доли самозанятых по возрастным категориям