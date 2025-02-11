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"Нафтогаз" сообщил о повреждении своих производственных мощностей - 11.02.2025, ПРАЙМ
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"Нафтогаз" сообщил о повреждении своих производственных мощностей
"Нафтогаз" сообщил о повреждении своих производственных мощностей - 11.02.2025, ПРАЙМ
"Нафтогаз" сообщил о повреждении своих производственных мощностей
Производственные мощности группы "Нафтогаз" повреждены в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщает во вторник пресс-служба компании. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T10:50+0300
2025-02-11T10:51+0300
энергетика
нафтогаз украины
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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Производственные мощности группы "Нафтогаз" повреждены в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщает во вторник пресс-служба компании. Украинский телеканал "Общественное" ранее во вторник сообщал, что в городе Полтава на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Позднее Полтавская областная военная администрация сообщила, что девять населенных пунктов в регионе остались без газоснабжения. "Повреждения получили производственные мощности группы "Нафтогаз" в Полтавской области… "Нафтогаз" принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области", - говорится в Telegram-канале компании. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что на всей территории страны введены экстренные отключения света.
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нафтогаз украины
Энергетика, Нафтогаз Украины
10:50 11.02.2025 (обновлено: 10:51 11.02.2025)
 
"Нафтогаз" сообщил о повреждении своих производственных мощностей

"Нафтогаз" сообщил о повреждении производственных мощностей в Полтавской области

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Производственные мощности группы "Нафтогаз" повреждены в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщает во вторник пресс-служба компании.
Украинский телеканал "Общественное" ранее во вторник сообщал, что в городе Полтава на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Позднее Полтавская областная военная администрация сообщила, что девять населенных пунктов в регионе остались без газоснабжения.
"Повреждения получили производственные мощности группы "Нафтогаз" в Полтавской области… "Нафтогаз" принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области", - говорится в Telegram-канале компании.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что на всей территории страны введены экстренные отключения света.
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