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Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти ОПЕК+

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти ОПЕК+ - 11.02.2025, ПРАЙМ

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти ОПЕК+

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2025 году на 20 тысяч баррелей в сутки, в 2026 году - на 70 тысяч баррелей, следует из ежемесячного... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T22:18+0300

2025-02-11T22:18+0300

2025-02-11T22:20+0300

экономика

минэнерго сша

добыча нефти

опек

прогноз

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2025 году на 20 тысяч баррелей в сутки, в 2026 году - на 70 тысяч баррелей, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Согласно докладу, в 2025 году добыча вырастет на 50 тысяч баррелей, до 35,73 миллиона баррелей в сутки. А в 2026 году достигнет 36,29 миллиона, увеличившись на 560 тысяч баррелей. При этом в январе министерство ожидало, что ежесуточная добыча ОПЕК+ составит в 2025 году 35,75 миллиона баррелей, а в 2026 году - 36,36 миллиона баррелей. Таким образом, Минэнерго США понизило прогноз на 20 и 70 тысяч баррелей в сутки соответственно. Министерство прогнозирует, что добыча в России "немного" сократится из-за введенных в январе новых санкций США. И ограничения не окажут заметного влияния на мировые нефтяные балансы и цены Brent. Теперь американское минэнерго ожидает, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2025 году составит 10,45 миллиона баррелей в сутки. Относительно январского доклада прогноз был снижен на 20 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти, допущенное в прошлом году.

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минэнерго сша, добыча нефти, опек, прогноз