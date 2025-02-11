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Пять стран ЕС закупили нефть и газ из России

Пять стран ЕС закупили нефть и газ из России - 11.02.2025, ПРАЙМ

Пять стран ЕС закупили нефть и газ из России

Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Франция, Венгрия, Словакия, Бельгия и Испания - заплатили 1,2 миллиарда евро в... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T13:25+0300

2025-02-11T13:25+0300

2025-02-11T13:25+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Франция, Венгрия, Словакия, Бельгия и Испания - заплатили 1,2 миллиарда евро в январе за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), посчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean). Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG, Евростата. "В январе пять крупнейших стран-импортеров российского ископаемого топлива в ЕС заплатили России за импорт в общей сложности 1,2 миллиарда евро, более половины из которых составили закупки СПГ", - говорится в материале на сайте агентства. Отмечается, что Франция была крупнейшим из покупателей российского ископаемого топлива в ЕС, импортировав из РФ сжиженный природный газ на общую сумму 377 миллионов евро. Добавляется, что в январе общий объем импорта СПГ во Францию вырос на 0,5%, в то же время поставки из России увеличились на 25% за месяц и достигли максимального уровня с января 2024 года. Более трети от общего объема импорта сжиженного природного газа в эту страну пришлось на Россию. Вторым по величине покупателем стала Венгрия с импортом нефти на 182 миллиона евро и трубопроводного газа на 173 миллиона евро. Словакия заняла третье место, в январе она импортировала из РФ ископаемое топливо на 232 миллиона евро. Более 60% ее импорта составила российская трубопроводная нефть на 141 миллион евро. "Весь объем импорта российского ископаемого топлива в Бельгию и Испанию в январе составил российский СПГ на сумму 154 миллиона евро и 151 миллион евро соответственно", - заключается в сообщении.

https://1prime.ru/20250207/spg-854769676.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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