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В Нидерландах призвали Запад прекратить войну с Россией и начать переговоры
В Нидерландах призвали Запад прекратить войну с Россией и начать переговоры - 11.02.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах призвали Запад прекратить войну с Россией и начать переговоры
Депутат голландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Гидеон ван Мейерен призвал к прекращению войны против России и началу переговоров. Об этом он... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T15:37+0300
2025-02-11T15:37+0300
2025-02-11T15:37+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Депутат голландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Гидеон ван Мейерен призвал к прекращению войны против России и началу переговоров. Об этом он заявил в беседе с агентством РИА Новости."Геополитическая ситуация постоянно меняется, но наша главная мысль заключается в том, что мы должны прекратить все эти бесконечные войны, особенно войну против России, и должны начать переговоры", - рассказал собеседник агентства.Ван Мейерен также высказался против вступления Украины в НАТО и ЕС, поскольку это только провоцирует Россию и увеличивает напряженность. Политик также заметил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, не поддержит вступление Украины в НАТО и мог бы сделать ее нейтральной страной между ЕС и Россией.
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россия, запад, нидерланды
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, НИДЕРЛАНДЫ
В Нидерландах призвали Запад прекратить войну с Россией и начать переговоры
Депутат ван Мейерен: Запад должен прекратить войну с Россией и начать переговоры
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Депутат голландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Гидеон ван Мейерен призвал к прекращению войны против России и началу переговоров. Об этом он заявил в беседе с агентством РИА Новости.
"Геополитическая ситуация постоянно меняется, но наша главная мысль заключается в том, что мы должны прекратить все эти бесконечные войны, особенно войну против России, и должны начать переговоры", - рассказал собеседник агентства.
Ван Мейерен также высказался против вступления Украины в НАТО и ЕС, поскольку это только провоцирует Россию и увеличивает напряженность. Политик также заметил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, не поддержит вступление Украины в НАТО и мог бы сделать ее нейтральной страной между ЕС и Россией.
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