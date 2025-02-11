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Кабмин продлит исключения по дифференцированным тарифам в ряде регионов

Кабмин продлит исключения по дифференцированным тарифам в ряде регионов - 11.02.2025, ПРАЙМ

Кабмин продлит исключения по дифференцированным тарифам в ряде регионов

Кабмин РФ продлит исключения для некоторых субъектов по дифференцированным тарифам на электроэнергию и на следующие после 2025 года осенне-зимние периоды (ОЗП), | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T13:36+0300

2025-02-11T13:36+0300

2025-02-11T13:36+0300

энергетика

рф

александр новак

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Кабмин РФ продлит исключения для некоторых субъектов по дифференцированным тарифам на электроэнергию и на следующие после 2025 года осенне-зимние периоды (ОЗП), заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации. "Мы хотим проанализировать ситуацию, связанную с прохождением ОЗП (осенне-зимнего периода - ред.), конкретно какое потребление в каких различных условиях газификации или негазификации, чтобы уточнить все цифры. И, конечно, для негазифицированных регионов мы будем продлевать на зимний период, может быть параметры подкорректируем по количеству часов", - сказал Новак в ответ на вопрос о возможности продления действия исключений по дифтарифам после апреля текущего года. С 1 января 2025 года начали действовать разработанные Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) пороговые значения объемов потребления электроэнергии для каждого тарифа. Дифференцированные тарифы введены в субъектах РФ, где есть превышения предельно допустимых уровней перекрестного субсидирования (процесс, когда бизнес платит за электроэнергию по повышенным тарифам, чтобы население платило меньше). Кабмин также ввел исключения на тарифы для некоторых субъектов РФ, где уровень газификации составляет менее 5%. Для них диапазоны потребления установлены с коэффициентом 1,8 в период отопительного сезона – с января по апрель текущего года.

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рф, александр новак