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Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на подарки - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на подарки
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на подарки - 11.02.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на подарки
Российские холостяки готовы потратить на подарок своим возлюбленным почти в 1,5 раза больше, чем сами девушки, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T05:15+0300
2025-02-11T05:15+0300
бизнес
россия
общество
москва
санкт-петербург
superjob
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российские холостяки готовы потратить на подарок своим возлюбленным почти в 1,5 раза больше, чем сами девушки, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob. "Мужской бюджет оказался больше женского: подарок парня девушке в среднем обойдется в 5000 рублей, девушки - парню - в 3500 рублей; презент от мужа для жены - в 4500 рублей, от жены для мужа - в 3700 рублей", - показал опрос. В Москве ожидаются самые дорогие подарки: для девушки - в среднем 5700 рублей, для жены - 5000 рублей, для мужа - 4000 рублей, а для парня - 3500 рублей. Санкт-Петербург занимает второе место по величине расходов: здесь на любимую потратят 4300 рублей, на жену - 4400 рублей, на мужа - 3500 рублей, на парня - 3000 рублей. Выяснилось, что 9% россиян намерены сделать подарок на День святого Валентина своей супруге или супругу, 4% - любимому человеку, а по 1% - детям, родным, друзьям и родителям. Большинство же участников опроса сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля. В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, данные о погрешности не приводятся.
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5
4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, россия, общество , москва, санкт-петербург, superjob
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, SuperJob
05:15 11.02.2025
 
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на подарки

SuperJob: россияне готовы потратить на подарки в 1,5 раза больше, чем девушки

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российские холостяки готовы потратить на подарок своим возлюбленным почти в 1,5 раза больше, чем сами девушки, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob.
"Мужской бюджет оказался больше женского: подарок парня девушке в среднем обойдется в 5000 рублей, девушки - парню - в 3500 рублей; презент от мужа для жены - в 4500 рублей, от жены для мужа - в 3700 рублей", - показал опрос.
В Москве ожидаются самые дорогие подарки: для девушки - в среднем 5700 рублей, для жены - 5000 рублей, для мужа - 4000 рублей, а для парня - 3500 рублей. Санкт-Петербург занимает второе место по величине расходов: здесь на любимую потратят 4300 рублей, на жену - 4400 рублей, на мужа - 3500 рублей, на парня - 3000 рублей.
Выяснилось, что 9% россиян намерены сделать подарок на День святого Валентина своей супруге или супругу, 4% - любимому человеку, а по 1% - детям, родным, друзьям и родителям. Большинство же участников опроса сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля.
В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, данные о погрешности не приводятся.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГSuperJob
 
 
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