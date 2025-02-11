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Ozon начал выдавать ипотеку на коммерческую недвижимость
Ozon начал выдавать ипотеку на коммерческую недвижимость - 11.02.2025, ПРАЙМ
Ozon начал выдавать ипотеку на коммерческую недвижимость
Ozon начал выдавать ипотеку на покупку коммерческой недвижимости. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T10:50+0300
2025-02-11T10:50+0300
2025-02-11T10:50+0300
экономика
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Ozon начал выдавать ипотеку на покупку коммерческой недвижимости. Сервис в рамках финансовой вертикали Ozon Fintech доступен как для партнеров маркетплейса, так и для других юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщила пресс-служба компании. "В ипотеку на срок до 15 лет можно приобрести любое коммерческое помещение - на первичном или вторичном рынке. Сумма возможного кредита составляет от 1 до 300 миллионов рублей, а минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости. При оформлении Ozon проверяет юридическую чистоту приобретаемого объекта, а также выступает гарантом в расчетах для всех сторон будущей сделки", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, сотрудничающие с Ozon продавцы и владельцы пунктов выдачи заказов смогут оформить ипотеку в упрощенном порядке.
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недвижимость, бизнес, ozon
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Ozon
Ozon начал выдавать ипотеку на коммерческую недвижимость
Ozon начал выдавать ипотеку на покупку коммерческой недвижимости
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Ozon начал выдавать ипотеку на покупку коммерческой недвижимости.
Сервис в рамках финансовой вертикали Ozon Fintech доступен как для партнеров маркетплейса, так и для других юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщила пресс-служба компании.
"В ипотеку на срок до 15 лет можно приобрести любое коммерческое помещение - на первичном или вторичном рынке. Сумма возможного кредита составляет от 1 до 300 миллионов рублей, а минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости. При оформлении Ozon проверяет юридическую чистоту приобретаемого объекта, а также выступает гарантом в расчетах для всех сторон будущей сделки", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, сотрудничающие с Ozon продавцы и владельцы пунктов выдачи заказов смогут оформить ипотеку в упрощенном порядке.
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