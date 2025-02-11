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В США высказались о поручении Трампа прекратить выпуск пенни - 11.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250211/penni-854844296.html
В США высказались о поручении Трампа прекратить выпуск пенни
В США высказались о поручении Трампа прекратить выпуск пенни - 11.02.2025, ПРАЙМ
В США высказались о поручении Трампа прекратить выпуск пенни
Прекращение выпуска одноцентовых монет (пенни) в США может повысить общие расходы на производство металлических денег, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T14:15+0300
2025-02-11T14:15+0300
экономика
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Прекращение выпуска одноцентовых монет (пенни) в США может повысить общие расходы на производство металлических денег, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Монетного двора США. Президент США Дональд Трамп на этой неделе поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить выпуск одноцентовых монет (пенни) в стране в связи с высокой стоимостью их производства. Телеканал CNN отмечает, что одной из причин удорожания производства монет является рост стоимости металлов. "Постепенный отказ от пенни может привести к необходимости выпускать больше пятицентовых монет (также называемых "никель" - ред.), а министерство финансов США теряет гораздо больше денег при выпуске каждого никеля, чем при выпуске каждого пенни", - говорится в материале. Согласно приводимому телеканалом докладу Монетного двора США, производство одного "никеля" обходится американской казне в 13,8 цента. Производство одноцентовой монеты в свою очередь оценивается в 3,7 цента. Финансируемая компанией-производителем заготовок для пенни Artazn организация American for Common Cents заявила, что прекращение производства пенни приведет к росту числа "никелей" в обращении из-за необходимости "закрыть ими дыру" при осуществлении мелких транзакций.
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сша
Экономика, США
14:15 11.02.2025
 
В США высказались о поручении Трампа прекратить выпуск пенни

CNN: прекращение выпуска пенни может повысить расходы на производство монет

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Прекращение выпуска одноцентовых монет (пенни) в США может повысить общие расходы на производство металлических денег, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Монетного двора США.
Президент США Дональд Трамп на этой неделе поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить выпуск одноцентовых монет (пенни) в стране в связи с высокой стоимостью их производства. Телеканал CNN отмечает, что одной из причин удорожания производства монет является рост стоимости металлов.
"Постепенный отказ от пенни может привести к необходимости выпускать больше пятицентовых монет (также называемых "никель" - ред.), а министерство финансов США теряет гораздо больше денег при выпуске каждого никеля, чем при выпуске каждого пенни", - говорится в материале.
Согласно приводимому телеканалом докладу Монетного двора США, производство одного "никеля" обходится американской казне в 13,8 цента. Производство одноцентовой монеты в свою очередь оценивается в 3,7 цента.
Финансируемая компанией-производителем заготовок для пенни Artazn организация American for Common Cents заявила, что прекращение производства пенни приведет к росту числа "никелей" в обращении из-за необходимости "закрыть ими дыру" при осуществлении мелких транзакций.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
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ЭкономикаСША
 
 
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