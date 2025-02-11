https://1prime.ru/20250211/pensii-854841340.html

Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам

Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам - 11.02.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам

Госдума на пленарном заседании приняла сразу в первом чтении и в целом правительственный законопроект об индексации военных пенсий на уровень фактической... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T12:38+0300

2025-02-11T12:38+0300

2025-02-11T12:38+0300

экономика

москва

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла сразу в первом чтении и в целом правительственный законопроект об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год, то есть на 9,5%, с 1 января 2025 года. Законопроектом устанавливается, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть, на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%. Ранее на законодательном уровне военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина законопроектом индексация дополнительно увеличивается на 4,4%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года. "Наша задача - поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок", - считает председатель Госдумы. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, к уже произведенным выплатам за два первых месяца 2025 года будет сделана доплата. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что федеральным бюджетом также предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года.

https://1prime.ru/20250211/zakon-854838107.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, госдума