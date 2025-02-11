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Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам - 11.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250211/pensii-854841340.html
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам - 11.02.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам
Госдума на пленарном заседании приняла сразу в первом чтении и в целом правительственный законопроект об индексации военных пенсий на уровень фактической... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T12:38+0300
2025-02-11T12:38+0300
экономика
москва
госдума
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла сразу в первом чтении и в целом правительственный законопроект об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год, то есть на 9,5%, с 1 января 2025 года. Законопроектом устанавливается, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть, на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%. Ранее на законодательном уровне военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина законопроектом индексация дополнительно увеличивается на 4,4%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года. "Наша задача - поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок", - считает председатель Госдумы. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, к уже произведенным выплатам за два первых месяца 2025 года будет сделана доплата. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что федеральным бюджетом также предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года.
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москва, госдума
Экономика, МОСКВА, Госдума
12:38 11.02.2025
 
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам

Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла сразу в первом чтении и в целом правительственный законопроект об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год, то есть на 9,5%, с 1 января 2025 года.
Законопроектом устанавливается, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть, на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%.
Ранее на законодательном уровне военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина законопроектом индексация дополнительно увеличивается на 4,4%.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года.
"Наша задача - поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок", - считает председатель Госдумы.
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, к уже произведенным выплатам за два первых месяца 2025 года будет сделана доплата.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что федеральным бюджетом также предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Совфед рассмотрит закон об индексации военной пенсии
11:13
 
ЭкономикаМОСКВАГосдума
 
 
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