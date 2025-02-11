Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Пентагона поручил приостановить реорганизацию ВВС США - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250211/pentagon-854838659.html
Глава Пентагона поручил приостановить реорганизацию ВВС США
Глава Пентагона поручил приостановить реорганизацию ВВС США - 11.02.2025, ПРАЙМ
Глава Пентагона поручил приостановить реорганизацию ВВС США
Новый глава Пентагона Пит Хегсет поручил приостановить реорганизацию ВВС США, анонсированную при предыдущей американской администрации, сообщает журнал Air &... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T11:36+0300
2025-02-11T11:36+0300
политика
сша
politico
пентагон
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Новый глава Пентагона Пит Хегсет поручил приостановить реорганизацию ВВС США, анонсированную при предыдущей американской администрации, сообщает журнал Air &amp; Space Forces Magazine со ссылкой на представителя министерства обороны США. "Шестого февраля министр обороны поручил министерству ВВС приостановить все действия по планированию, связанные с его усилиями по (программе – ред.) "Реоптимизации для конкуренции великих держав", - приводит издание слова неназванного представителя Пентагона. Отмечается, что пауза в реализации программы останется в силе до тех пор, пока сенат не утвердит нового министра и заместителя министра ВВС, которые будут иметь возможность пересмотреть инициативу. При этом, подчеркивает издание, назначение нового руководства министерства ВВС может занять несколько месяцев, даты слушаний в сенате по их утверждению еще не определены. В феврале 2024 года издание Politico сообщало о подготовке ВВС США реорганизации внутренней структуры, чтобы не отстать от Китая. Предполагалось, что реорганизация будет направлена на упрощение громоздкой бюрократии ВВС. Источники издания заявляли, что встряска необходима из-за "значительный и опасных изменений в стратегической обстановке".
https://1prime.ru/20250210/tramp-854802733.html
сша
пентагон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_509:0:4574:3049_1920x0_80_0_0_975c03cf17823b1ee43f372bc196836c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, politico, пентагон
Политика, США, Politico, Пентагон
11:36 11.02.2025
 
Глава Пентагона поручил приостановить реорганизацию ВВС США

Air & Space Forces Magazine: Хегсет поручил приостановить реорганизацию ВВС США

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Новый глава Пентагона Пит Хегсет поручил приостановить реорганизацию ВВС США, анонсированную при предыдущей американской администрации, сообщает журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на представителя министерства обороны США.
"Шестого февраля министр обороны поручил министерству ВВС приостановить все действия по планированию, связанные с его усилиями по (программе – ред.) "Реоптимизации для конкуренции великих держав", - приводит издание слова неназванного представителя Пентагона.
Отмечается, что пауза в реализации программы останется в силе до тех пор, пока сенат не утвердит нового министра и заместителя министра ВВС, которые будут иметь возможность пересмотреть инициативу.
При этом, подчеркивает издание, назначение нового руководства министерства ВВС может занять несколько месяцев, даты слушаний в сенате по их утверждению еще не определены.
В феврале 2024 года издание Politico сообщало о подготовке ВВС США реорганизации внутренней структуры, чтобы не отстать от Китая. Предполагалось, что реорганизация будет направлена на упрощение громоздкой бюрократии ВВС. Источники издания заявляли, что встряска необходима из-за "значительный и опасных изменений в стратегической обстановке".
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
"Он окружен". Экс-советник Пентагона раскрыл неожиданную правду о Трампе
Вчера, 10:01
 
ПолитикаСШАPoliticoПентагон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала