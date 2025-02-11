https://1prime.ru/20250211/pentagon-854838659.html
Глава Пентагона поручил приостановить реорганизацию ВВС США
Глава Пентагона поручил приостановить реорганизацию ВВС США - 11.02.2025, ПРАЙМ
Глава Пентагона поручил приостановить реорганизацию ВВС США
Новый глава Пентагона Пит Хегсет поручил приостановить реорганизацию ВВС США, анонсированную при предыдущей американской администрации, сообщает журнал Air &... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T11:36+0300
2025-02-11T11:36+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Новый глава Пентагона Пит Хегсет поручил приостановить реорганизацию ВВС США, анонсированную при предыдущей американской администрации, сообщает журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на представителя министерства обороны США. "Шестого февраля министр обороны поручил министерству ВВС приостановить все действия по планированию, связанные с его усилиями по (программе – ред.) "Реоптимизации для конкуренции великих держав", - приводит издание слова неназванного представителя Пентагона. Отмечается, что пауза в реализации программы останется в силе до тех пор, пока сенат не утвердит нового министра и заместителя министра ВВС, которые будут иметь возможность пересмотреть инициативу. При этом, подчеркивает издание, назначение нового руководства министерства ВВС может занять несколько месяцев, даты слушаний в сенате по их утверждению еще не определены. В феврале 2024 года издание Politico сообщало о подготовке ВВС США реорганизации внутренней структуры, чтобы не отстать от Китая. Предполагалось, что реорганизация будет направлена на упрощение громоздкой бюрократии ВВС. Источники издания заявляли, что встряска необходима из-за "значительный и опасных изменений в стратегической обстановке".
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Политика, США, Politico, Пентагон
Глава Пентагона поручил приостановить реорганизацию ВВС США
Air & Space Forces Magazine: Хегсет поручил приостановить реорганизацию ВВС США
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Новый глава Пентагона Пит Хегсет поручил приостановить реорганизацию ВВС США, анонсированную при предыдущей американской администрации, сообщает журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на представителя министерства обороны США.
"Шестого февраля министр обороны поручил министерству ВВС приостановить все действия по планированию, связанные с его усилиями по (программе – ред.) "Реоптимизации для конкуренции великих держав", - приводит издание слова неназванного представителя Пентагона.
Отмечается, что пауза в реализации программы останется в силе до тех пор, пока сенат не утвердит нового министра и заместителя министра ВВС, которые будут иметь возможность пересмотреть инициативу.
При этом, подчеркивает издание, назначение нового руководства министерства ВВС может занять несколько месяцев, даты слушаний в сенате по их утверждению еще не определены.
В феврале 2024 года издание Politico сообщало о подготовке ВВС США реорганизации внутренней структуры, чтобы не отстать от Китая. Предполагалось, что реорганизация будет направлена на упрощение громоздкой бюрократии ВВС. Источники издания заявляли, что встряска необходима из-за "значительный и опасных изменений в стратегической обстановке".
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