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Авиакомпания "Россия" нарастила перевозки пассажиров

Авиакомпания "Россия" нарастила перевозки пассажиров - 11.02.2025, ПРАЙМ

Авиакомпания "Россия" нарастила перевозки пассажиров

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в 2024 году увеличила перевозки пассажиров на порядка 27%, с 8,4 до 11,5 миллиона человек, сообщил... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T15:04+0300

2025-02-11T15:04+0300

2025-02-11T15:04+0300

россия

авиакомпания россия

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КАЛИНИНГРАД, 11 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в 2024 году увеличила перевозки пассажиров на порядка 27%, с 8,4 до 11,5 миллиона человек, сообщил журналистам генеральный директор компании Ян Бург. "В 2024 году мы выполнили 105 661 рейс, на которых перевезли 11,504 миллиона человек, что на 25,84% и 26,96% соответственно больше, чем годом ранее", - сказал Бург. Он добавил, что рост производственных показателей достигнут в том числе благодаря реализации программы "Шаттл". В авиакомпании "Россия" эксплуатируется 136 воздушных судов: 78 Superjet 100, 18 Airbus А319, 8 Airbus А320, 14 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 8 Boeing 747.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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