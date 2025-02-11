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Авиакомпания "Россия" нарастила перевозки пассажиров - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Авиакомпания "Россия" нарастила перевозки пассажиров
Авиакомпания "Россия" нарастила перевозки пассажиров - 11.02.2025, ПРАЙМ
Авиакомпания "Россия" нарастила перевозки пассажиров
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в 2024 году увеличила перевозки пассажиров на порядка 27%, с 8,4 до 11,5 миллиона человек, сообщил... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T15:04+0300
2025-02-11T15:04+0300
россия
авиакомпания россия
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КАЛИНИНГРАД, 11 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в 2024 году увеличила перевозки пассажиров на порядка 27%, с 8,4 до 11,5 миллиона человек, сообщил журналистам генеральный директор компании Ян Бург. "В 2024 году мы выполнили 105 661 рейс, на которых перевезли 11,504 миллиона человек, что на 25,84% и 26,96% соответственно больше, чем годом ранее", - сказал Бург. Он добавил, что рост производственных показателей достигнут в том числе благодаря реализации программы "Шаттл". В авиакомпании "Россия" эксплуатируется 136 воздушных судов: 78 Superjet 100, 18 Airbus А319, 8 Airbus А320, 14 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 8 Boeing 747.
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россия, авиакомпания россия
РОССИЯ, авиакомпания Россия
15:04 11.02.2025
 
Авиакомпания "Россия" нарастила перевозки пассажиров

Авиакомпания "Россия" увеличила перевозки пассажиров на 27%, до 11,5 млн человек

Авиакомпания "Россия" вывезет россиян из Катаньи
Авиакомпания Россия вывезет россиян из Катаньи
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КАЛИНИНГРАД, 11 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в 2024 году увеличила перевозки пассажиров на порядка 27%, с 8,4 до 11,5 миллиона человек, сообщил журналистам генеральный директор компании Ян Бург.
"В 2024 году мы выполнили 105 661 рейс, на которых перевезли 11,504 миллиона человек, что на 25,84% и 26,96% соответственно больше, чем годом ранее", - сказал Бург.
Он добавил, что рост производственных показателей достигнут в том числе благодаря реализации программы "Шаттл".
В авиакомпании "Россия" эксплуатируется 136 воздушных судов: 78 Superjet 100, 18 Airbus А319, 8 Airbus А320, 14 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 8 Boeing 747.
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15:01
 
РОССИЯавиакомпания Россия
 
 
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