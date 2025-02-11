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В Кремле оценили вероятность присоединения Украины к России - 11.02.2025, ПРАЙМ
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В Кремле оценили вероятность присоединения Украины к России
В Кремле оценили вероятность присоединения Украины к России - 11.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили вероятность присоединения Украины к России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на слова президента США Дональда Трампа о возможности Украины стать частью России ответил, что любое явление... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T12:30+0300
2025-02-11T12:30+0300
политика
россия
украина
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на слова президента США Дональда Трампа о возможности Украины стать частью России ответил, что любое явление имеет 50-процентную вероятность - либо да, либо нет."Вы знаете, любое явление происходит с вероятностью в 50% - или да, или нет. Больше я не могу сказать", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что значительная часть Украины уже хочет присоединиться к Российской Федерации, что подтверждается историей. Он также упомянул о проведении референдумов и присоединении четырех новых российских регионов.Ранее глава Белого дома заявил, что Украина должна гарантировать сохранность американских вложений, утверждая, что страна может стать частью России в какой-то момент.
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россия, украина, сша
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США
12:30 11.02.2025
 
В Кремле оценили вероятность присоединения Украины к России

Песков заявил, что значительная часть Украины хочет стать Россией

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на слова президента США Дональда Трампа о возможности Украины стать частью России ответил, что любое явление имеет 50-процентную вероятность - либо да, либо нет.
"Вы знаете, любое явление происходит с вероятностью в 50% - или да, или нет. Больше я не могу сказать", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Песков также отметил, что значительная часть Украины уже хочет присоединиться к Российской Федерации, что подтверждается историей. Он также упомянул о проведении референдумов и присоединении четырех новых российских регионов.
Ранее глава Белого дома заявил, что Украина должна гарантировать сохранность американских вложений, утверждая, что страна может стать частью России в какой-то момент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
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