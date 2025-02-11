https://1prime.ru/20250211/peskov-854840931.html
В Кремле оценили вероятность присоединения Украины к России
В Кремле оценили вероятность присоединения Украины к России - 11.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили вероятность присоединения Украины к России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на слова президента США Дональда Трампа о возможности Украины стать частью России ответил, что любое явление... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T12:30+0300
2025-02-11T12:30+0300
2025-02-11T12:30+0300
политика
россия
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799732_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_d3b734f01c44a5d8214902d0613ee397.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на слова президента США Дональда Трампа о возможности Украины стать частью России ответил, что любое явление имеет 50-процентную вероятность - либо да, либо нет."Вы знаете, любое явление происходит с вероятностью в 50% - или да, или нет. Больше я не могу сказать", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что значительная часть Украины уже хочет присоединиться к Российской Федерации, что подтверждается историей. Он также упомянул о проведении референдумов и присоединении четырех новых российских регионов.Ранее глава Белого дома заявил, что Украина должна гарантировать сохранность американских вложений, утверждая, что страна может стать частью России в какой-то момент.
https://1prime.ru/20241228/peskov-853926622.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799732_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_c55451dc814a8bea9d30196215e18fb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США
В Кремле оценили вероятность присоединения Украины к России
Песков заявил, что значительная часть Украины хочет стать Россией
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на слова президента США Дональда Трампа о возможности Украины стать частью России ответил, что любое явление имеет 50-процентную вероятность - либо да, либо нет.
"Вы знаете, любое явление происходит с вероятностью в 50% - или да, или нет. Больше я не могу сказать", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Песков также отметил, что значительная часть Украины уже хочет присоединиться к Российской Федерации, что подтверждается историей. Он также упомянул о проведении референдумов и присоединении четырех новых российских регионов.
Ранее глава Белого дома заявил, что Украина должна гарантировать сохранность американских вложений, утверждая, что страна может стать частью России в какой-то момент.
Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается, заявил Песков