https://1prime.ru/20250211/peskov-854840931.html

В Кремле оценили вероятность присоединения Украины к России

В Кремле оценили вероятность присоединения Украины к России - 11.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили вероятность присоединения Украины к России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на слова президента США Дональда Трампа о возможности Украины стать частью России ответил, что любое явление... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T12:30+0300

2025-02-11T12:30+0300

2025-02-11T12:30+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на слова президента США Дональда Трампа о возможности Украины стать частью России ответил, что любое явление имеет 50-процентную вероятность - либо да, либо нет."Вы знаете, любое явление происходит с вероятностью в 50% - или да, или нет. Больше я не могу сказать", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что значительная часть Украины уже хочет присоединиться к Российской Федерации, что подтверждается историей. Он также упомянул о проведении референдумов и присоединении четырех новых российских регионов.Ранее глава Белого дома заявил, что Украина должна гарантировать сохранность американских вложений, утверждая, что страна может стать частью России в какой-то момент.

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