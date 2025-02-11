Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава авиакомпании "Россия" допустил идею о замене одного из пилотов на ИИ - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250211/pilot-854845693.html
Глава авиакомпании "Россия" допустил идею о замене одного из пилотов на ИИ
Глава авиакомпании "Россия" допустил идею о замене одного из пилотов на ИИ - 11.02.2025, ПРАЙМ
Глава авиакомпании "Россия" допустил идею о замене одного из пилотов на ИИ
Генеральный директор авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") Ян Бург с энтузиазмом смотрит на идею заменить одного из пилотов в кабине воздушного... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T15:01+0300
2025-02-11T15:01+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/32/841423274_0:154:2401:1504_1920x0_80_0_0_90aac34a9b125316f048b3db79481d22.jpg
КАЛИНИНГРАД, 11 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") Ян Бург с энтузиазмом смотрит на идею заменить одного из пилотов в кабине воздушного судна нейросетью, сообщил он журналистам. "Пока это вопрос будущего, но я всегда с энтузиазмом смотрю на технические и технологические новинки, даже те, которые сегодня кажутся абсолютной фантастикой, именно так устроен прогресс... Вполне возможно, что однажды подобные технологии будут внедрены в системы автоматического управления полетом", - ответил Бург на вопрос о его отношении к замене одного пилота в кабине воздушного судна на нейросеть. Искусственный интеллект при дальнейшем преодолении технологических ограничений сможет заменить, в частности, пилотов самолетов, процесс его внедрения в транспорт уже начался, заявляли ранее РИА Новости опрошенные эксперты. Так, по мнению ведущего эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константина Трофименко, вопрос замены пилота искусственным интеллектом будет лежать в социальной плоскости, в вопросах безопасности, а также в экономике. В авиакомпании "Россия" эксплуатируется 136 воздушных судов: 78 Superjet 100, 18 Airbus А319, 8 Airbus А320, 14 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 8 Boeing 747.
https://1prime.ru/20250211/aviakompaniya-854837993.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/32/841423274_87:0:2220:1600_1920x0_80_0_0_2ee372634bde07be9a96e719819aa38b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
15:01 11.02.2025
 
Глава авиакомпании "Россия" допустил идею о замене одного из пилотов на ИИ

Глава авиакомпании "Россия" допускает идею о замене одного из пилотов на ИИ

© Unsplash/Jan RosolinoСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Jan Rosolino
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЛИНИНГРАД, 11 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") Ян Бург с энтузиазмом смотрит на идею заменить одного из пилотов в кабине воздушного судна нейросетью, сообщил он журналистам.
"Пока это вопрос будущего, но я всегда с энтузиазмом смотрю на технические и технологические новинки, даже те, которые сегодня кажутся абсолютной фантастикой, именно так устроен прогресс... Вполне возможно, что однажды подобные технологии будут внедрены в системы автоматического управления полетом", - ответил Бург на вопрос о его отношении к замене одного пилота в кабине воздушного судна на нейросеть.
Искусственный интеллект при дальнейшем преодолении технологических ограничений сможет заменить, в частности, пилотов самолетов, процесс его внедрения в транспорт уже начался, заявляли ранее РИА Новости опрошенные эксперты. Так, по мнению ведущего эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константина Трофименко, вопрос замены пилота искусственным интеллектом будет лежать в социальной плоскости, в вопросах безопасности, а также в экономике.
В авиакомпании "Россия" эксплуатируется 136 воздушных судов: 78 Superjet 100, 18 Airbus А319, 8 Airbus А320, 14 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 8 Boeing 747.
Техники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Авиакомпания "Победа" по результатам 2024 года оказалась в прибыли
11:11
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала