https://1prime.ru/20250211/pilot-854845693.html

Глава авиакомпании "Россия" допустил идею о замене одного из пилотов на ИИ

Глава авиакомпании "Россия" допустил идею о замене одного из пилотов на ИИ - 11.02.2025, ПРАЙМ

Глава авиакомпании "Россия" допустил идею о замене одного из пилотов на ИИ

Генеральный директор авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") Ян Бург с энтузиазмом смотрит на идею заменить одного из пилотов в кабине воздушного... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T15:01+0300

2025-02-11T15:01+0300

2025-02-11T15:01+0300

бизнес

россия

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КАЛИНИНГРАД, 11 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") Ян Бург с энтузиазмом смотрит на идею заменить одного из пилотов в кабине воздушного судна нейросетью, сообщил он журналистам. "Пока это вопрос будущего, но я всегда с энтузиазмом смотрю на технические и технологические новинки, даже те, которые сегодня кажутся абсолютной фантастикой, именно так устроен прогресс... Вполне возможно, что однажды подобные технологии будут внедрены в системы автоматического управления полетом", - ответил Бург на вопрос о его отношении к замене одного пилота в кабине воздушного судна на нейросеть. Искусственный интеллект при дальнейшем преодолении технологических ограничений сможет заменить, в частности, пилотов самолетов, процесс его внедрения в транспорт уже начался, заявляли ранее РИА Новости опрошенные эксперты. Так, по мнению ведущего эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константина Трофименко, вопрос замены пилота искусственным интеллектом будет лежать в социальной плоскости, в вопросах безопасности, а также в экономике. В авиакомпании "Россия" эксплуатируется 136 воздушных судов: 78 Superjet 100, 18 Airbus А319, 8 Airbus А320, 14 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 8 Boeing 747.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия