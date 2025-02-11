https://1prime.ru/20250211/poshliny-854840140.html
Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий
Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий - 11.02.2025, ПРАЙМ
Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий
Канада укажет Соединенным Штатам на пагубные последствия неприемлемых тарифов на сталь и алюминий, готова к твердому ответу при необходимости. Об этом сообщил... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T12:08+0300
2025-02-11T12:08+0300
2025-02-11T12:08+0300
экономика
сша
канада
джастин трюдо
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/24/841842426_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_2355a122dbe4bf5b89797a8e0bfa8eac.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Канада укажет Соединенным Штатам на пагубные последствия неприемлемых тарифов на сталь и алюминий, готова к твердому ответу при необходимости. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. "Канадцы ответят твердо и решительно, если это будет необходимо", - цитирует Трюдо издание Reuters.Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, а во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов.
https://1prime.ru/20250211/poshliny-854838927.html
сша
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/24/841842426_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_b578dc2de57737be63b6c02b069d7c0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, канада, джастин трюдо
Экономика, США, КАНАДА, Джастин Трюдо
Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий
Трюдо назвал введение США пошлин на сталь и алюминий неприемлемым
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Канада укажет Соединенным Штатам на пагубные последствия неприемлемых тарифов на сталь и алюминий, готова к твердому ответу при необходимости. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Канадцы ответят твердо и решительно, если это будет необходимо", - цитирует Трюдо издание Reuters.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, а во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов.
В ЕС пообещали ответить на введение США пошлин на импорт стали и алюминия