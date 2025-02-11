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Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий

Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий - 11.02.2025, ПРАЙМ

Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий

Канада укажет Соединенным Штатам на пагубные последствия неприемлемых тарифов на сталь и алюминий, готова к твердому ответу при необходимости. Об этом сообщил... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T12:08+0300

2025-02-11T12:08+0300

2025-02-11T12:08+0300

экономика

сша

канада

джастин трюдо

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Канада укажет Соединенным Штатам на пагубные последствия неприемлемых тарифов на сталь и алюминий, готова к твердому ответу при необходимости. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. "Канадцы ответят твердо и решительно, если это будет необходимо", - цитирует Трюдо издание Reuters.Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, а во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов.

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сша, канада, джастин трюдо