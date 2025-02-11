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Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий
Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий - 11.02.2025, ПРАЙМ
Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий
Канада укажет Соединенным Штатам на пагубные последствия неприемлемых тарифов на сталь и алюминий, готова к твердому ответу при необходимости. Об этом сообщил... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T12:08+0300
2025-02-11T12:08+0300
экономика
сша
канада
джастин трюдо
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Канада укажет Соединенным Штатам на пагубные последствия неприемлемых тарифов на сталь и алюминий, готова к твердому ответу при необходимости. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. "Канадцы ответят твердо и решительно, если это будет необходимо", - цитирует Трюдо издание Reuters.Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, а во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов.
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сша, канада, джастин трюдо
Экономика, США, КАНАДА, Джастин Трюдо
12:08 11.02.2025
 
Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий

Трюдо назвал введение США пошлин на сталь и алюминий неприемлемым

© Фото : The Presidential Office of UkraineПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Канада укажет Соединенным Штатам на пагубные последствия неприемлемых тарифов на сталь и алюминий, готова к твердому ответу при необходимости. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Канадцы ответят твердо и решительно, если это будет необходимо", - цитирует Трюдо издание Reuters.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, а во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов.
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
В ЕС пообещали ответить на введение США пошлин на импорт стали и алюминия
11:40
 
ЭкономикаСШАКАНАДАДжастин Трюдо
 
 
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