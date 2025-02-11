Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США оценили влияние пошлин Китая на экспорт СПГ - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250211/poshliny-854854086.html
В США оценили влияние пошлин Китая на экспорт СПГ
В США оценили влияние пошлин Китая на экспорт СПГ - 11.02.2025, ПРАЙМ
В США оценили влияние пошлин Китая на экспорт СПГ
Минэнерго США ожидает, что пошлины Китая на американский сжиженный природный газ (СПГ) окажут лишь "ограниченное влияние" на его экспорт с учетом большого... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T20:43+0300
2025-02-11T20:44+0300
экономика
минэнерго сша
пошлины
китай
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/94/841399411_278:0:3681:1914_1920x0_80_0_0_d289c00d0532b5f76eda6c8d7907a1b5.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что пошлины Китая на американский сжиженный природный газ (СПГ) окажут лишь "ограниченное влияние" на его экспорт с учетом большого спроса на СПГ в мире, сообщается в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства. Китай с 10 февраля ввел дополнительные пошлины на уголь и СПГ из США в 15%, а на американские нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы - в 10%. "Мы ожидаем, что введение Китаем пошлин на американский СПГ окажет ограниченное влияние на экспорт СПГ из США. Учитывая большой спрос на СПГ в мире, мы ожидаем, что любой СПГ, не купленный Китаем, будет импортироваться в другие места", - говорится в докладе.
https://1prime.ru/20250210/kitaj-854797636.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/94/841399411_769:0:3321:1914_1920x0_80_0_0_b94d257baba45c3f1cb8f48cffebcaa1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минэнерго сша, пошлины, китай, спг
Экономика, Минэнерго США, пошлины, КИТАЙ, СПГ
20:43 11.02.2025 (обновлено: 20:44 11.02.2025)
 
В США оценили влияние пошлин Китая на экспорт СПГ

Минэнерго США не ждет значительного влияния пошлин Китая на экспорт СПГ

CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERERТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERER
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что пошлины Китая на американский сжиженный природный газ (СПГ) окажут лишь "ограниченное влияние" на его экспорт с учетом большого спроса на СПГ в мире, сообщается в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства.
Китай с 10 февраля ввел дополнительные пошлины на уголь и СПГ из США в 15%, а на американские нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы - в 10%.
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Китай ввел дополнительные пошлины на уголь и СПГ из США
Вчера, 00:48
"Мы ожидаем, что введение Китаем пошлин на американский СПГ окажет ограниченное влияние на экспорт СПГ из США. Учитывая большой спрос на СПГ в мире, мы ожидаем, что любой СПГ, не купленный Китаем, будет импортироваться в другие места", - говорится в докладе.
 
ЭкономикаМинэнерго СШАпошлиныКИТАЙСПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала