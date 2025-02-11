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В США оценили влияние пошлин Китая на экспорт СПГ
В США оценили влияние пошлин Китая на экспорт СПГ - 11.02.2025, ПРАЙМ
В США оценили влияние пошлин Китая на экспорт СПГ
Минэнерго США ожидает, что пошлины Китая на американский сжиженный природный газ (СПГ) окажут лишь "ограниченное влияние" на его экспорт с учетом большого... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T20:43+0300
2025-02-11T20:43+0300
2025-02-11T20:44+0300
экономика
минэнерго сша
пошлины
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спг
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что пошлины Китая на американский сжиженный природный газ (СПГ) окажут лишь "ограниченное влияние" на его экспорт с учетом большого спроса на СПГ в мире, сообщается в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства. Китай с 10 февраля ввел дополнительные пошлины на уголь и СПГ из США в 15%, а на американские нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы - в 10%. "Мы ожидаем, что введение Китаем пошлин на американский СПГ окажет ограниченное влияние на экспорт СПГ из США. Учитывая большой спрос на СПГ в мире, мы ожидаем, что любой СПГ, не купленный Китаем, будет импортироваться в другие места", - говорится в докладе.
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минэнерго сша, пошлины, китай, спг
Экономика, Минэнерго США, пошлины, КИТАЙ, СПГ
В США оценили влияние пошлин Китая на экспорт СПГ
Минэнерго США не ждет значительного влияния пошлин Китая на экспорт СПГ
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что пошлины Китая на американский сжиженный природный газ (СПГ) окажут лишь "ограниченное влияние" на его экспорт с учетом большого спроса на СПГ в мире, сообщается в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства.
Китай с 10 февраля ввел дополнительные пошлины на уголь и СПГ из США в 15%, а на американские нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы - в 10%.
Китай ввел дополнительные пошлины на уголь и СПГ из США
"Мы ожидаем, что введение Китаем пошлин на американский СПГ окажет ограниченное влияние на экспорт СПГ из США. Учитывая большой спрос на СПГ в мире, мы ожидаем, что любой СПГ, не купленный Китаем, будет импортироваться в другие места", - говорится в докладе.