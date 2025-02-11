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Unicredit нарастил объем чистой прибыли

Unicredit нарастил объем чистой прибыли - 11.02.2025, ПРАЙМ

Unicredit нарастил объем чистой прибыли

Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit, приходящаяся на группу, по итогам прошлого года выросла на 2,2% и составила 9,719 миллиарда евро,... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T09:41+0300

2025-02-11T09:41+0300

2025-02-11T09:42+0300

экономика

unicredit

бизнес

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit, приходящаяся на группу, по итогам прошлого года выросла на 2,2% и составила 9,719 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Операционная прибыль выросла на 7,5%, до 15,439 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 14,358 миллиарда евро, что на 2,5% выше, чем в предшествовавшем году. Выручка в минувшем году увеличилась на 4,3%, до 24,844 миллиарда евро. По итогам четвертого квартала Unicredit получил чистую прибыль, приходящуюся на группу, в 1,969 миллиарда евро, что на 29,9% меньше год к году. Операционная прибыль выросла на 0,2% в годовом выражении, до 3,492 миллиарда евро. Чистый квартальный процентный доход поднялся на 1,1%, до 3,652 миллиарда евро. Выручка за эти три месяца увеличилась на 0,7%, до 6,002 миллиарда евро. Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.

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unicredit, бизнес