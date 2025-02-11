https://1prime.ru/20250211/pribyl-854834333.html
Unicredit нарастил объем чистой прибыли
Unicredit нарастил объем чистой прибыли - 11.02.2025, ПРАЙМ
Unicredit нарастил объем чистой прибыли
Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit, приходящаяся на группу, по итогам прошлого года выросла на 2,2% и составила 9,719 миллиарда евро,... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T09:41+0300
2025-02-11T09:41+0300
2025-02-11T09:42+0300
экономика
unicredit
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit, приходящаяся на группу, по итогам прошлого года выросла на 2,2% и составила 9,719 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Операционная прибыль выросла на 7,5%, до 15,439 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 14,358 миллиарда евро, что на 2,5% выше, чем в предшествовавшем году. Выручка в минувшем году увеличилась на 4,3%, до 24,844 миллиарда евро. По итогам четвертого квартала Unicredit получил чистую прибыль, приходящуюся на группу, в 1,969 миллиарда евро, что на 29,9% меньше год к году. Операционная прибыль выросла на 0,2% в годовом выражении, до 3,492 миллиарда евро. Чистый квартальный процентный доход поднялся на 1,1%, до 3,652 миллиарда евро. Выручка за эти три месяца увеличилась на 0,7%, до 6,002 миллиарда евро. Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.
https://1prime.ru/20250210/sud-854807358.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_47a99288cafa64e81b6f6af30973ef29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
unicredit, бизнес
Экономика, Unicredit, Бизнес
Unicredit нарастил объем чистой прибыли
Чистая прибыль Unicredit в 2024 году выросла до 9,7 миллиарда евро
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit, приходящаяся на группу, по итогам прошлого года выросла на 2,2% и составила 9,719 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Операционная прибыль выросла на 7,5%, до 15,439 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 14,358 миллиарда евро, что на 2,5% выше, чем в предшествовавшем году. Выручка в минувшем году увеличилась на 4,3%, до 24,844 миллиарда евро.
По итогам четвертого квартала Unicredit получил чистую прибыль, приходящуюся на группу, в 1,969 миллиарда евро, что на 29,9% меньше год к году. Операционная прибыль выросла на 0,2% в годовом выражении, до 3,492 миллиарда евро. Чистый квартальный процентный доход поднялся на 1,1%, до 3,652 миллиарда евро. Выручка за эти три месяца увеличилась на 0,7%, до 6,002 миллиарда евро.
Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.
Суд изучит жалобу Unicredit Bank на запрет на споры с "Русхимальянсом"