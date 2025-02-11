Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Unicredit нарастил объем чистой прибыли - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250211/pribyl-854834333.html
Unicredit нарастил объем чистой прибыли
Unicredit нарастил объем чистой прибыли - 11.02.2025, ПРАЙМ
Unicredit нарастил объем чистой прибыли
Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit, приходящаяся на группу, по итогам прошлого года выросла на 2,2% и составила 9,719 миллиарда евро,... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T09:41+0300
2025-02-11T09:42+0300
экономика
unicredit
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit, приходящаяся на группу, по итогам прошлого года выросла на 2,2% и составила 9,719 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Операционная прибыль выросла на 7,5%, до 15,439 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 14,358 миллиарда евро, что на 2,5% выше, чем в предшествовавшем году. Выручка в минувшем году увеличилась на 4,3%, до 24,844 миллиарда евро. По итогам четвертого квартала Unicredit получил чистую прибыль, приходящуюся на группу, в 1,969 миллиарда евро, что на 29,9% меньше год к году. Операционная прибыль выросла на 0,2% в годовом выражении, до 3,492 миллиарда евро. Чистый квартальный процентный доход поднялся на 1,1%, до 3,652 миллиарда евро. Выручка за эти три месяца увеличилась на 0,7%, до 6,002 миллиарда евро. Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.
https://1prime.ru/20250210/sud-854807358.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_47a99288cafa64e81b6f6af30973ef29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
unicredit, бизнес
Экономика, Unicredit, Бизнес
09:41 11.02.2025 (обновлено: 09:42 11.02.2025)
 
Unicredit нарастил объем чистой прибыли

Чистая прибыль Unicredit в 2024 году выросла до 9,7 миллиарда евро

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit, приходящаяся на группу, по итогам прошлого года выросла на 2,2% и составила 9,719 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Операционная прибыль выросла на 7,5%, до 15,439 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 14,358 миллиарда евро, что на 2,5% выше, чем в предшествовавшем году. Выручка в минувшем году увеличилась на 4,3%, до 24,844 миллиарда евро.
По итогам четвертого квартала Unicredit получил чистую прибыль, приходящуюся на группу, в 1,969 миллиарда евро, что на 29,9% меньше год к году. Операционная прибыль выросла на 0,2% в годовом выражении, до 3,492 миллиарда евро. Чистый квартальный процентный доход поднялся на 1,1%, до 3,652 миллиарда евро. Выручка за эти три месяца увеличилась на 0,7%, до 6,002 миллиарда евро.
Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.
Суд, правосудие
Суд изучит жалобу Unicredit Bank на запрет на споры с "Русхимальянсом"
Вчера, 12:13
 
ЭкономикаUnicreditБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала