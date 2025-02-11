https://1prime.ru/20250211/proaokatsiya-854845541.html
Киев готовит провокацию против России в Балтийском море, заявили в СВР
Киев готовит провокацию против России в Балтийском море, заявили в СВР - 11.02.2025, ПРАЙМ
Киев готовит провокацию против России в Балтийском море, заявили в СВР
Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя, в том числе и на провокацию в акватории Балтийского... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T14:57+0300
2025-02-11T14:57+0300
2025-02-11T14:59+0300
политика
украина
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя, в том числе и на провокацию в акватории Балтийского моря, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России."По поступающей информации, "просроченный" Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя", - отметили в ведомстве.В СВР также подчеркнули, что некоторые лидеры Европы должны быть осторожны, чтобы не допустить вовлечения Европы в вооруженный конфликт. Цель украинских спецслужб при поддержке западных стран - организовать провокации против России, включая использование российских морских мин для атаки на иностранный корабль в Балтийском море.Украина планирует использовать российские морские мины, которые находятся в их распоряжении, для подрыва иностранного судна в Балтийском море с целью провокации и убеждения руководства НАТО закрыть доступ России к этому региону.
https://1prime.ru/20250203/zelenskiy-854631091.html
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украина, владимир зеленский, свр
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, СВР
Киев готовит провокацию против России в Балтийском море, заявили в СВР
СВР: Киев готовит провокацию против РФ с подрывом иностранного судна на Балтике
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя, в том числе и на провокацию в акватории Балтийского моря, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По поступающей информации, "просроченный" Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя", - отметили в ведомстве.
В СВР также подчеркнули, что некоторые лидеры Европы должны быть осторожны, чтобы не допустить вовлечения Европы в вооруженный конфликт. Цель украинских спецслужб при поддержке западных стран - организовать провокации против России, включая использование российских морских мин для атаки на иностранный корабль в Балтийском море.
Украина планирует использовать российские морские мины, которые находятся в их распоряжении, для подрыва иностранного судна в Балтийском море с целью провокации и убеждения руководства НАТО закрыть доступ России к этому региону.
НАТО готовит операцию по дискредитации Зеленского, сообщает СВР