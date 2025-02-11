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Кадровая проблема стала основной для строительной отрасли - 11.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Кадровая проблема стала основной для строительной отрасли
Кадровая проблема стала основной для строительной отрасли - 11.02.2025, ПРАЙМ
Кадровая проблема стала основной для строительной отрасли
Кадровая проблема по итогам 2024 года стала основной для строительной отрасли, заявил во вторник заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко,... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T07:38+0300
2025-02-11T07:38+0300
технологии
экономика
промышленность
новосибирск
рф
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НОВОСИБИРСК, 11 фев – ПРАЙМ. Кадровая проблема по итогам 2024 года стала основной для строительной отрасли, заявил во вторник заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, выступая на пленарном заседании в рамках Сибирской строительной недели в Новосибирске. "У нас в приоритете кадровая повестка. По результатам 2024 года кадры стали основной проблемой для строительной отрасли, для развития", - сказал он. Музыченко напомнил, что Минстрой РФ теперь является федеральным органом власти, который уполномочен разрабатывать типовые образовательные программы. В 2024 году соответствующий законопроект был принят. "В этом году мы готовимся к этой работе. Мы весной ее уже должны поставить "на рельсы" и начать активно работать. Для нас подготовка кадров для строительной отрасли – это ключевая задача", - сказал замминистра. Он пояснил, что кадровая концепция Минстроя будет направлена на два направления, первое из которых – максимально оставить в профессии тех, кто уже пришел в нее. По словам Музыченко, если около 90% выпускников вузов остаются в профессии, то в средне-специальных учебных заведениях это всего около 50%. "Первая задача – сделать так, чтобы эти студенты пришли и остались в профессии, а не перетекали в иные отрасли", - сказал Музыченко. Он подчеркнул, что второе направление – производительность труда, повышение уровня механизации производства и совершенствования управления.
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технологии, промышленность, новосибирск, рф
Технологии, Экономика, Промышленность, НОВОСИБИРСК, РФ
07:38 11.02.2025
 
Кадровая проблема стала основной для строительной отрасли

Замглавы Минстроя Музыченко: кадровая проблема стала основной для строительной отрасли

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НОВОСИБИРСК, 11 фев – ПРАЙМ. Кадровая проблема по итогам 2024 года стала основной для строительной отрасли, заявил во вторник заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, выступая на пленарном заседании в рамках Сибирской строительной недели в Новосибирске.
"У нас в приоритете кадровая повестка. По результатам 2024 года кадры стали основной проблемой для строительной отрасли, для развития", - сказал он.
Музыченко напомнил, что Минстрой РФ теперь является федеральным органом власти, который уполномочен разрабатывать типовые образовательные программы. В 2024 году соответствующий законопроект был принят.
"В этом году мы готовимся к этой работе. Мы весной ее уже должны поставить "на рельсы" и начать активно работать. Для нас подготовка кадров для строительной отрасли – это ключевая задача", - сказал замминистра.
Он пояснил, что кадровая концепция Минстроя будет направлена на два направления, первое из которых – максимально оставить в профессии тех, кто уже пришел в нее. По словам Музыченко, если около 90% выпускников вузов остаются в профессии, то в средне-специальных учебных заведениях это всего около 50%.
"Первая задача – сделать так, чтобы эти студенты пришли и остались в профессии, а не перетекали в иные отрасли", - сказал Музыченко.
Он подчеркнул, что второе направление – производительность труда, повышение уровня механизации производства и совершенствования управления.
 
ЭкономикаТехнологииПромышленностьНОВОСИБИРСКРФ
 
 
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