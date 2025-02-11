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Производители автозапчастей попросили расширить список автозапчастей

Производители автозапчастей попросили расширить список автозапчастей - 11.02.2025, ПРАЙМ

Производители автозапчастей попросили расширить список автозапчастей

Производители автозапчастей в России обратились в Минпромторг с просьбами расширить перечень автомобильных комплектующих, подлежащих маркировке в ходе... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T02:17+0300

2025-02-11T02:17+0300

2025-02-11T02:17+0300

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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Производители автозапчастей в России обратились в Минпромторг с просьбами расширить перечень автомобильных комплектующих, подлежащих маркировке в ходе эксперимента, следует из писем компаний, с которыми ознакомилось РИА Новости. Минпромторг РФ в ноябре 2024 года сообщил о планах запуска эксперимента по маркировке некоторых автозапчастей, который должен был продлиться с 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года. На сегодняшний день эксперимент пока не стартовал. Причины и новая дата запуска не уточнялись. Планировалось, что в него войдут свечи зажигания, фильтры и некоторые виды автомобильных стекол. Вместе с тем некоторые компании предлагают расширить перечень автомобильных запчастей для эксперимента. Так, компании, входящие в Ассоциацию производителей шин (АПШ) считают необходимым рассмотреть возможность включения в эксперимент по маркировке средствами идентификации "отдельных видов автомобильных запасных (сменных) частей ходовых колес", говорится в их письме в адрес Минпромторга. Указывается, что такая мера позволит исключить возможность для недобросовестных импортеров ввозить шины в составе колес в сборе и реализовывать их отдельно от колеса, что на сегодняшний день позволяет обходить требования по обязательной маркировке шин. Кроме того, в Минпромторг поступили предложения по расширению видов автомобильных стекол, подлежащих маркировке - "Борский стекольный завод" (БЗС) обращает внимание на частые случаи подделки логотипов производителей на автомобильном стекле и увеличение контрафактного товара, имитирующего оригинал. "Одним из важнейших направлений, который позволил бы АО "БСЗ" обеспечить качественным автостеклом потребности российского внутреннего рынка является наличие возможности включения автомобильного стекла с кодом ТН ВЭД 7007 21 200 9 - ветровое, 8708 22 000 9 - ветровое электрообогреваемое, 7007 11 100 9 – закаленное в добровольный эксперимент по нанесению обязательной маркировки", - указало предприятие. РИА Новости отправило запрос в министерство промышленности и торговли. К ЭКСПЕРИМЕНТУ ГОТОВЫ В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки "Честный знак", заявили РИА Новости о готовности к проведению данного эксперимента и призвали участников рынка не бояться участия в нем. "Мы слышим бизнес и видим необходимость в проведении эксперимента, чтобы учесть все особенности отрасли. Именно связь бизнеса и "Честного знака" позволит выбрать наиболее подходящую технологию маркировки, учитывающую форматы и материалы упаковок, а также заранее решить все возникающие вопросы. От себя считаю важным заметить, что эксперимент никак не скажется на стоимости товара", - отметил руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян. В свою очередь генеральный директор управляющей компании "К-Групп" (сети станций технического обслуживания и магазинов автозапчастей "Кореана" и "Китаяна") Михаил Мартынов заявил, что рост числа контрафактной продукции на российском рынке автозапчастей не только влияет на цены, но и несет опасность для потребителя. "В первую очередь рост числа подделок связан с уходом зарубежных брендов. Недобросовестные поставщики и продавцы под видом оригинальных запчастей, привезенных параллельным импортом, реализуют подделки, причем их качество оставляет желать лучшего", - заметил Мартынов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, рф, минпромторг, црпт