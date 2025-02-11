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Eurofer ожидает ухудшения положения сталелитейной промышленности ЕС

Eurofer ожидает ухудшения положения сталелитейной промышленности ЕС - 11.02.2025, ПРАЙМ

Eurofer ожидает ухудшения положения сталелитейной промышленности ЕС

Европейская ассоциация стали (Eurofer) ожидает ухудшение положения сталелитейной промышленности ЕС из-за пошлин США на импорт алюминия и стали, заявил президент | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T15:22+0300

2025-02-11T15:22+0300

2025-02-11T15:22+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Европейская ассоциация стали (Eurofer) ожидает ухудшение положения сталелитейной промышленности ЕС из-за пошлин США на импорт алюминия и стали, заявил президент Eurofer Хенрик Адам. В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. "Указ президента США Дональда Трампа о введении всеобъемлющего тарифа в размере 25% на весь импорт стали является радикальной эскалацией торговой войны, начатой ​​при его первой администрации. Он еще больше ухудшит положение европейской сталелитейной промышленности, усугубив и без того тяжелую рыночную ситуацию", - приводятся в пресс-релизе Eurofer слова президента ассоциации. Также он отметил, что ЕС может потерять до 3,7 миллиона ​​тонн экспорта стали в США, так как Штаты являются вторым по величине экспортным рынком для европейских производителей, составляя 16% от общего экспорта стали из ЕС в 2024 году. "Потеря значительной части этого экспорта не может быть компенсирована экспортом из ЕС на другие рынки", - подчеркнул он. "Уже сегодня глобальные избыточные мощности по производству стали массово выгружаются на уязвимый рынок стали ЕС по очень низким ценам, в основном из Азии, Северной Африки и Ближнего Востока. Это приводит к невозможности инвестировать в зеленый переход и, в конечном итоге, к деиндустриализации Европы. Только в 2024 году сталелитейной промышленности ЕС пришлось закрыть 9 миллионов тонн мощностей, сократив более 18 000 рабочих мест. Указ президента Трампа неизбежно еще больше усугубит ситуацию", - добавил Адам. По его словам, для поддержки европейских металлургов ЕС должен пересмотреть текущие протекционистские меры, так как за последние шесть лет они потеряли свою эффективность из-за увеличения квот в условиях снижения спроса, что позволило импорту занять значительную долю рынка в ЕС. Помимо этого, президент Eurofer предлагает продлить всеобъемлющую систему тарификации, поскольку текущая защитная мера ЕС прекратит свое действие менее чем через полтора года (в конце июня 2026 года). "Без немедленного ужесточения текущего режима защитных квот отклонение, вызванное новыми пошлинами США на сталь, неизбежно приведет к дополнительному простою сталелитейных мощностей ЕС и, в конечном итоге, к закрытию", - заключил Адам.

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