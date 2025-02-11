https://1prime.ru/20250211/putin-854835843.html

Путин поручил задействовать атомный потенциал России в полной мере

Путин поручил задействовать атомный потенциал России в полной мере - 11.02.2025, ПРАЙМ

Путин поручил задействовать атомный потенциал России в полной мере

Уникальный потенциал отечественной атомной промышленности должен быть полностью использован для модернизации экономики и обороноспособности страны. Об этом... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T10:25+0300

2025-02-11T10:25+0300

2025-02-11T10:25+0300

экономика

россия

владимир путин

атом

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Уникальный потенциал отечественной атомной промышленности должен быть полностью использован для модернизации экономики и обороноспособности страны. Об этом говорится в приветствии президента Владимира Путина."Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, подготовке современных квалифицированных кадров", - говорится в тексте приветствия участникам заседания, посвященного предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли.

https://1prime.ru/20250207/ekonomika-854757905.html

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россия, владимир путин, атом