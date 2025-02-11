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Путин поручил задействовать атомный потенциал России в полной мере - 11.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил задействовать атомный потенциал России в полной мере
Путин поручил задействовать атомный потенциал России в полной мере - 11.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил задействовать атомный потенциал России в полной мере
Уникальный потенциал отечественной атомной промышленности должен быть полностью использован для модернизации экономики и обороноспособности страны. Об этом... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T10:25+0300
2025-02-11T10:25+0300
экономика
россия
владимир путин
атом
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Уникальный потенциал отечественной атомной промышленности должен быть полностью использован для модернизации экономики и обороноспособности страны. Об этом говорится в приветствии президента Владимира Путина."Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, подготовке современных квалифицированных кадров", - говорится в тексте приветствия участникам заседания, посвященного предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли.
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россия, владимир путин, атом
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Атом
10:25 11.02.2025
 
Путин поручил задействовать атомный потенциал России в полной мере

Путин призвал задействовать атомный потенциал для обеспечения обороноспособности

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Уникальный потенциал отечественной атомной промышленности должен быть полностью использован для модернизации экономики и обороноспособности страны. Об этом говорится в приветствии президента Владимира Путина.
"Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, подготовке современных квалифицированных кадров", - говорится в тексте приветствия участникам заседания, посвященного предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли.
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