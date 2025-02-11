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МИД КНР не стал подтверждать телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина
МИД КНР не стал подтверждать телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина - 11.02.2025, ПРАЙМ
МИД КНР не стал подтверждать телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге во вторник не стал подтверждать телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T10:45+0300
2025-02-11T10:45+0300
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ПЕКИН, 11 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге во вторник не стал подтверждать телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина после инаугурации американского лидера, заявив, что беседа состоялась 17 января. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином после своей инаугурации. “Председатель Си Цзиньпин по договоренности провел телефонный разговор с президентом Трампом 17 января. Китайская сторона уже публиковала соответствующую информацию”, - сказал Го Цзякунь, отвечая на просьбу подтвердить, что звонок состоялся. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в эфире телеканала Fox News, что Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином 4 февраля, но отказалась "забегать вперед предстоящего разговора". После этого не было сообщений о том, что звонок состоялся.
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Политика, Общество , США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
МИД КНР не стал подтверждать телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина
Представитель МИД КНР не стал подтверждать телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина
ПЕКИН, 11 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге во вторник не стал подтверждать телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина после инаугурации американского лидера, заявив, что беседа состоялась 17 января.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином после своей инаугурации.
“Председатель Си Цзиньпин по договоренности провел телефонный разговор с президентом Трампом 17 января. Китайская сторона уже публиковала соответствующую информацию”, - сказал Го Цзякунь, отвечая на просьбу подтвердить, что звонок состоялся.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в эфире телеканала Fox News, что Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином 4 февраля, но отказалась "забегать вперед предстоящего разговора". После этого не было сообщений о том, что звонок состоялся.
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