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Министр финансов США посетит Украину, чтобы обсудить доступ к ресурсам - 11.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250211/resursy-854852332.html
Министр финансов США посетит Украину, чтобы обсудить доступ к ресурсам
Министр финансов США посетит Украину, чтобы обсудить доступ к ресурсам - 11.02.2025, ПРАЙМ
Министр финансов США посетит Украину, чтобы обсудить доступ к ресурсам
Министр финансов Соединенных Штатов ША Скотт Бессент на днях должен приехать на Украину, чтобы обсудить получение доступа США к украинским редкоземам в на... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T18:43+0300
2025-02-11T18:44+0300
экономика
минфин сша
украина
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ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Министр финансов Соединенных Штатов ША Скотт Бессент на днях должен приехать на Украину, чтобы обсудить получение доступа США к украинским редкоземам в на американскую помощь, передает информагентство Bloomberg, ссылаясь на данные источников.Bloomberg отечает, что данные получены от "людей, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться анонимными". Согласно этим данным, "министр финансов Скотт Бессент на этой неделе отправится в Украину в рамках первоначальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым". По недавнему заявлению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Белый дом ждет от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь со стороны США. При этом в статье Financial Times, авторы которой ссылались на источник, близкий непосредственно к Владимиру Зеленскому, указывалось, что украинских властей в целом устраивает формула "редкоземы в обмен на помощь". При этом отмечалось, что заявление американского лидера совпадает с предложениями Зеленского.
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минфин сша, украина
Экономика, Минфин США, УКРАИНА
18:43 11.02.2025 (обновлено: 18:44 11.02.2025)
 
Министр финансов США посетит Украину, чтобы обсудить доступ к ресурсам

Bloomberg: министр финансов США посетит Киев для обсуждения доступа к ресурсам

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Министр финансов Соединенных Штатов ША Скотт Бессент на днях должен приехать на Украину, чтобы обсудить получение доступа США к украинским редкоземам в на американскую помощь, передает информагентство Bloomberg, ссылаясь на данные источников.
Bloomberg отечает, что данные получены от "людей, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться анонимными". Согласно этим данным, "министр финансов Скотт Бессент на этой неделе отправится в Украину в рамках первоначальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Эксперт рассказала, какими металлами заинтересовались США на Украине
4 февраля, 13:32
По недавнему заявлению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Белый дом ждет от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь со стороны США. При этом в статье Financial Times, авторы которой ссылались на источник, близкий непосредственно к Владимиру Зеленскому, указывалось, что украинских властей в целом устраивает формула "редкоземы в обмен на помощь". При этом отмечалось, что заявление американского лидера совпадает с предложениями Зеленского.
 
ЭкономикаМинфин СШАУКРАИНА
 
 
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