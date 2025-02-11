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Министр финансов США посетит Украину, чтобы обсудить доступ к ресурсам
Министр финансов США посетит Украину, чтобы обсудить доступ к ресурсам - 11.02.2025, ПРАЙМ
Министр финансов США посетит Украину, чтобы обсудить доступ к ресурсам
Министр финансов Соединенных Штатов ША Скотт Бессент на днях должен приехать на Украину, чтобы обсудить получение доступа США к украинским редкоземам в на... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T18:43+0300
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ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Министр финансов Соединенных Штатов ША Скотт Бессент на днях должен приехать на Украину, чтобы обсудить получение доступа США к украинским редкоземам в на американскую помощь, передает информагентство Bloomberg, ссылаясь на данные источников.Bloomberg отечает, что данные получены от "людей, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться анонимными". Согласно этим данным, "министр финансов Скотт Бессент на этой неделе отправится в Украину в рамках первоначальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым". По недавнему заявлению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Белый дом ждет от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь со стороны США. При этом в статье Financial Times, авторы которой ссылались на источник, близкий непосредственно к Владимиру Зеленскому, указывалось, что украинских властей в целом устраивает формула "редкоземы в обмен на помощь". При этом отмечалось, что заявление американского лидера совпадает с предложениями Зеленского.
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Экономика, Минфин США, УКРАИНА
Министр финансов США посетит Украину, чтобы обсудить доступ к ресурсам
Bloomberg: министр финансов США посетит Киев для обсуждения доступа к ресурсам
ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Министр финансов Соединенных Штатов ША Скотт Бессент на днях должен приехать на Украину, чтобы обсудить получение доступа США к украинским редкоземам в на американскую помощь, передает информагентство Bloomberg, ссылаясь на данные источников.
Bloomberg отечает, что данные получены от "людей, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться анонимными". Согласно этим данным, "министр финансов Скотт Бессент на этой неделе отправится в Украину в рамках первоначальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым".
Эксперт рассказала, какими металлами заинтересовались США на Украине
По недавнему заявлению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Белый дом ждет от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь со стороны США. При этом в статье Financial Times, авторы которой ссылались на источник, близкий непосредственно к Владимиру Зеленскому, указывалось, что украинских властей в целом устраивает формула "редкоземы в обмен на помощь". При этом отмечалось, что заявление американского лидера совпадает с предложениями Зеленского.