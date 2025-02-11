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Катарская Qatar Airways отменит один из двух ежедневных рейсов в Москву

Катарская Qatar Airways отменит один из двух ежедневных рейсов в Москву - 11.02.2025, ПРАЙМ

Катарская Qatar Airways отменит один из двух ежедневных рейсов в Москву

Катарская авиакомпания Qatar Airways выводит из расписания один из двух ежедневных рейсов в Москву, скорее всего, до октября, говорится в сообщении Ассоциации... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T14:31+0300

2025-02-11T14:31+0300

2025-02-11T14:31+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Катарская авиакомпания Qatar Airways выводит из расписания один из двух ежедневных рейсов в Москву, скорее всего, до октября, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Авиакомпания Qatar Airways выводит из расписания один из двух ежедневных рейсов в Москву. Скорее всего, до октября 2025 года. Объем перевозки между Москвой и Дохой сократится на 8-9 тысяч человек в месяц", - сообщили в ассоциации со ссылкой на туроператоров. Там уточнили, что катарский национальный перевозчик в этом зимнем сезоне, согласно расписанию, должен был выполнять два ежедневных рейса в Москву ("Шереметьево"): днем и вечером. "С начала февраля пассажиры начали получать сообщения об отмене вечерних вылетов на определенные дни недели", - уточнили в ассоциации. Представители туроператора Space Travel сообщили, что до конца февраля перевозчик продолжит выполнять вечерний рейс с частотой три раза в неделю, а с марта и до конца действия зимнего расписания (то есть до апреля) останется только один дневной рейс. "Однако, согласно расписанию на сайте Qatar Airways, вечернего рейса нет и после 1 апреля, и в мае его тоже нет. В "Русском Экспрессе" также говорят, что рейсов не будет как минимум до конца октября 2025 года", - указали в АТОР. Туроператоры утверждают, что авиакомпания плотно сотрудничает с турбизнесом и оперативно решает вопросы, связанные с перебронированием билетов. Но есть и аннуляции. "К сожалению, для клиентов данная ситуация обернулась серьезными неудобствами: пассажиры заранее покупали перелет по приемлемым ценам, а сейчас столкнулись с аннуляцией накануне вылета. При этом у многих отмена проживания возможна только со штрафами. Новые же билеты обходятся до двух раз дороже, чем первоначальные", – процитировали в ассоциации представителя "Русского экспресса". "Для рынка это очень серьезная и неприятная новость. Не только сильный удар по продажам Катара как самостоятельного направления, но и по продажи туров в целый ряд других популярных стран. Напомню, что Доха – очень популярный транзитный хаб, через который туристы отправляются по всей Азии и Европу тоже. И найти альтернативу по цене и удобству стыковки сейчас будет очень непросто. По сути, из оборота были изъяты около двух тысяч кресел в неделю", – процитировали в сообщении гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна.

https://1prime.ru/20250207/evropa-854758499.html

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бизнес, туризм, qatar airways, россия