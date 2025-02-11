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Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте
Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте - 11.02.2025, ПРАЙМ
Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте
Компания знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма зарегистрировала товарный знак David Beckham в Роспатенте, следует из электронной базы ведомства. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T16:47+0300
2025-02-11T16:47+0300
бизнес
роспатент
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Компания знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма зарегистрировала товарный знак David Beckham в Роспатенте, следует из электронной базы ведомства. Заявка на регистрацию товарного знака поступила в Роспатент 21 июня 2024 года. Согласно документу, компания Бекхэма планирует под этим названием производить в России текстильные вещи и принадлежности: шторы, купальное белье, ткани для обуви, чехлы для подушек и другие позиции. Помимо этого, у Бекхэма на территории РФ действует как минимум еще один товарный знак David Beckham bodywear, предполагающий производство одежды, обуви, головных уборов и нижнего белья.
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бизнес, роспатент
Бизнес, Роспатент
16:47 11.02.2025
 
Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте

Компания Дэвида Бекхэма зарегистрировала товарный знак в Роспатенте

© РИА Новости#Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
#Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Компания знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма зарегистрировала товарный знак David Beckham в Роспатенте, следует из электронной базы ведомства.
Заявка на регистрацию товарного знака поступила в Роспатент 21 июня 2024 года. Согласно документу, компания Бекхэма планирует под этим названием производить в России текстильные вещи и принадлежности: шторы, купальное белье, ткани для обуви, чехлы для подушек и другие позиции.
Помимо этого, у Бекхэма на территории РФ действует как минимум еще один товарный знак David Beckham bodywear, предполагающий производство одежды, обуви, головных уборов и нижнего белья.
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