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Россия готова активизировать диалог с новыми властями Ливана

Россия готова активизировать диалог с новыми властями Ливана - 11.02.2025, ПРАЙМ

Россия готова активизировать диалог с новыми властями Ливана

Россия готова активизировать конструктивный диалог с новыми властями Ливана во главе с президентом Джозефом Ауном и назначенным премьер-министром Наваф Саламом, | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T05:55+0300

2025-02-11T05:55+0300

2025-02-11T05:55+0300

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БЕЙРУТ, 11 фев – ПРАЙМ. Россия готова активизировать конструктивный диалог с новыми властями Ливана во главе с президентом Джозефом Ауном и назначенным премьер-министром Наваф Саламом, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков. "Убежден, что с новыми лицами во главе республики нам удастся активизировать доверительный, качественный и конструктивный диалог. С президентом Джозефом Ауном мы хорошо знакомы, неоднократно встречались по рабочим вопросам в его бытность командующим армией. А в связи с его "повышением" одними из первых среди местного дипкорпуса нанесли ему визит в новой должности и передали поздравительную телеграмму президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал Рудаков. Говоря о премьер-министре страны, посол выразил надежду, что богатый опыт Салама позволит вернуть Ливан на траекторию роста. "Со своей стороны вновь подтверждаем готовность к субстантивному и насыщенному диалогу с партнерами. Будем прежде всего ориентироваться на возобновление взаимовыгодной работы российско-ливанской межправительственной комиссии, наращивание динамики торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, причем не только на федеральном уровне, но и на муниципальном", - добавил Рудаков. Посол отметил, что Москва не собирается поддаваться никаким внешним конъюнктурным веяниям. И выразил надежду на то, что официальный Бейрут также будет опираться на свои суверенные решения в международных делах.

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