https://1prime.ru/20250211/rossijane-854829368.html
Россияне ожидают, что курс доллара снова перешагнет отметку в 100 рублей
Россияне ожидают, что курс доллара снова перешагнет отметку в 100 рублей - 11.02.2025, ПРАЙМ
Россияне ожидают, что курс доллара снова перешагнет отметку в 100 рублей
Россияне ожидают, что курс доллара США весной 2025 года снова перешагнет отметку в 100 рублей, в среднем, согласно прогнозу граждан РФ, через три месяца доллар... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T03:42+0300
2025-02-11T03:42+0300
2025-02-11T03:42+0300
экономика
рынки
сша
рф
вциом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854829368.jpg?1739234536
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россияне ожидают, что курс доллара США весной 2025 года снова перешагнет отметку в 100 рублей, в среднем, согласно прогнозу граждан РФ, через три месяца доллар будет стоить 109 рублей, согласно данным опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Более половины из опрошенных россиян (61%) смогли предположить, сколько будет стоит один доллар США через три месяца, прогноз на год смогли сделать 49% респондентов, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Средняя стоимость доллара, по прогнозам тех, кто назвал конкретную сумму, через три месяца составит 109 рублей, а через год, зимой 2026 года, вырастет до 114 рублей.
Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов назвал подход россиян к прогнозированию курса доллара к рублю "защитным пессимизмом".
"Во-первых, сегодня мы фиксируем "дельту", когда более долгосрочный прогноз на 5 рублей, что можно считать заметной величиной, "хуже" краткосрочного. Ранее, даже в кризисные годы, долгосрочные прогнозы оказывались не хуже, а то и лучше краткосрочных. Сегодня таких надежд на восстановление и даже стабилизацию позиций рубля в обозримой перспективе россияне не испытывают", - сказал он, комментируя результаты опроса.
Кроме того, Львов отметил, что с 2023 года выросло количество респондентов, которые решаются сделать свой валютный прогноз, что говорит о вовлеченности россиян в "контекст инфляционной повестки и озабоченности ею".
Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, 4 февраля 2025 года приближался к отметке в 100 рублей и составил 99,94 рубля. Кроме того, стоимость одного доллара США с 10 по 21 января 2025 года, согласно данным ЦБ, превышала 100 рублей.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 января 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, сша, рф, вциом
Экономика, Рынки, США, РФ, ВЦИОМ
Россияне ожидают, что курс доллара снова перешагнет отметку в 100 рублей
ВЦИОМ: россияне ожидают, что курс доллара через три месяца вырастет до 109 рублей
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россияне ожидают, что курс доллара США весной 2025 года снова перешагнет отметку в 100 рублей, в среднем, согласно прогнозу граждан РФ, через три месяца доллар будет стоить 109 рублей, согласно данным опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Более половины из опрошенных россиян (61%) смогли предположить, сколько будет стоит один доллар США через три месяца, прогноз на год смогли сделать 49% респондентов, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Средняя стоимость доллара, по прогнозам тех, кто назвал конкретную сумму, через три месяца составит 109 рублей, а через год, зимой 2026 года, вырастет до 114 рублей.
Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов назвал подход россиян к прогнозированию курса доллара к рублю "защитным пессимизмом".
"Во-первых, сегодня мы фиксируем "дельту", когда более долгосрочный прогноз на 5 рублей, что можно считать заметной величиной, "хуже" краткосрочного. Ранее, даже в кризисные годы, долгосрочные прогнозы оказывались не хуже, а то и лучше краткосрочных. Сегодня таких надежд на восстановление и даже стабилизацию позиций рубля в обозримой перспективе россияне не испытывают", - сказал он, комментируя результаты опроса.
Кроме того, Львов отметил, что с 2023 года выросло количество респондентов, которые решаются сделать свой валютный прогноз, что говорит о вовлеченности россиян в "контекст инфляционной повестки и озабоченности ею".
Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, 4 февраля 2025 года приближался к отметке в 100 рублей и составил 99,94 рубля. Кроме того, стоимость одного доллара США с 10 по 21 января 2025 года, согласно данным ЦБ, превышала 100 рублей.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 января 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.