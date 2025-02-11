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"Ростелеком" завершил испытания первых отечественных базовых станций

"Ростелеком" завершил испытания первых отечественных базовых станций - 11.02.2025, ПРАЙМ

"Ростелеком" завершил испытания первых отечественных базовых станций

"Ростелеком" завершил испытания первых 20 отечественных базовых станций "Булат" стандартов GSM/LTE-1800, оборудование готово к использованию на сети... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T17:59+0300

2025-02-11T17:59+0300

2025-02-11T18:00+0300

экономика

ростелеком

базовые станции

испытания

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Ростелеком" завершил испытания первых 20 отечественных базовых станций "Булат" стандартов GSM/LTE-1800, оборудование готово к использованию на сети коммерческих операторов мобильной связи, сообщила компания. "Ростелеком" завершил перевод в коммерческую эксплуатацию первых двадцати базовых станций (БС) стандартов GSM/LTE-1800 компании "Булат", которые прошли успешные полевые испытания на сегменте технологической инфраструктуры "Ростелекома" в Нижегородской области", - сказано в релизе. "Практические результаты с применением целевой аппаратной платформы и программного обеспечения показали, что оборудование готово к использованию на сети, в том числе для реализации федеральных задач, например, в проекте устранения цифрового неравенства, а также обслуживания на сети коммерческих операторов мобильной связи", - добавляется там. Базовые станции уже переведены в коммерческую эксплуатацию с использованием мультиоператорской базовой сети, которая позволяет четырем операторам мобильной связи совместно использовать единую инфраструктуру сети радиодоступа. В "Ростелекоме" уточнили, что эти базовые станции уже обслуживают более 4,5 тысячи абонентов сети мобильного оператора Т2, которые проживают в малых населенных пунктах Нижегородской области. Разработчиком оборудования выступает "Булат", дочерняя компания "Ростелекома", а программное обеспечение разработало ООО "Новые телеком решения". Первый рабочий прототип российской базовой станции "Ростелеком" представил на конференции ЦИПР в мае 2024 года. В ноябре 2023 года в отчете компании сообщалось, что "Ростелеком" планирует до конца 2025 года установить на сетях связи не менее 250 базовых станций стандарта 4G/LTE, включенных в единый реестр радиоэлектронной продукции. В июле 2023 года "Ростелеком" рассказывал, что заключил три форвардных контракта. Один из них - на производство базовых станций 2G/4G (GSM/LTE), с производителем телекоммуникационного оборудования "Булат", еще два - с НТЦ "Протей" и "КНС Групп". В компании отмечали, что базовые станции в том числе будут использоваться в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который предусматривает установку БС в малых населенных пунктах (100-500 человек). Также в России производит базовые станции стандарта LTE/5G ООО "Иртея", 50% которого принадлежит МТС.

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ростелеком, базовые станции, испытания