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Рубль уверенно растет против юаня второй день подряд - 11.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250211/rubl-854849029.html
Рубль уверенно растет против юаня второй день подряд
Рубль уверенно растет против юаня второй день подряд - 11.02.2025, ПРАЙМ
Рубль уверенно растет против юаня второй день подряд
Рубль на Московской бирже во вторник уверенно растет против юаня вторую сессию подряд, курс ушел ниже ключевого уровня 13 рублей за юань, следует из данных... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T16:32+0300
2025-02-11T16:32+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже во вторник уверенно растет против юаня вторую сессию подряд, курс ушел ниже ключевого уровня 13 рублей за юань, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.22 мск падал на 16 копеек, до 12,95 рубля. Снижение составило 1,2%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,90-13,15 рубля. В понедельник юань упал на 16 копеек. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 11 миллиардов юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,55 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,521 против 7,305 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3%. На форексе доллар торгуется по 96,1 рубля. РУБЛЬ УВЕРЕННО РАСТЕТ Рубль против юаня во вторник на Мосбирже уверенно растет второй торговый день подряд. В итоге курс юаня опять ушел ниже ключевой отметки 13 рублей, однако пока не обновил минимума с сентября (12,84 рубля), который был достигнут 6 февраля. "Скорее всего, массированные продажи иностранной валюты от одного или нескольких крупных экспортеров продолжаются. Возможно, это по-прежнему связано с введенными в начале января против некоторых из них американскими санкциями", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом игроки рынка спокойно восприняли данные Минфина РФ о том, что дефицит федерального бюджета РФ по итогам января 2025 года, по предварительной оценке, составил 1,706 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, при установленном уровне на текущий год в 0,5% ВВП. Впрочем, ведомство отмечает, что это главным образом обусловлено опережающим финансированием расходов внутри первого квартала и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом. Юаневая ставка денежного рынка находится в районе рекордно-низких уровней -0,46% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,78% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.06 мск росла на 1,5%, до 77 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 108,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Ключевая ставка на ближайшем заседании ЦБ в пятницу может либо сохраниться на текущем уровне, либо подняться на полпункта или один процентный пункт, полагает Андрей Сироткин из университета "Синергия", рассуждая о факторах курсообразования рубля. "Дело в том, что уровень заработных плат населения был немного проиндексирован – как в государственном, так и в частном сектор (во всяком случае по отдельным компаниям). Поэтому объем денежной массы, безусловно, будет расти, в то время как объемы производства не растут, что приводит, естественно, к разгону инфляции. Поэтому пока ситуация говорит о том, что, скорее всего, ключевую ставку будут немного повышать", - поясняет он. Ближайшая поддержка у курса юаня находится на пятимесячном минимуме, который был установлен в прошлый четверг, - немного ниже 12,84 рубля, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Возможно, на этой неделе этот уровень будет проверен на прочность", - добавляет он.
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
16:32 11.02.2025
 
Рубль уверенно растет против юаня второй день подряд

Рубль на Мосбирже уверенно растет против юаня вторую сессию подряд

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже во вторник уверенно растет против юаня вторую сессию подряд, курс ушел ниже ключевого уровня 13 рублей за юань, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.22 мск падал на 16 копеек, до 12,95 рубля. Снижение составило 1,2%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,90-13,15 рубля. В понедельник юань упал на 16 копеек.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 11 миллиардов юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,55 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,521 против 7,305 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3%. На форексе доллар торгуется по 96,1 рубля.

РУБЛЬ УВЕРЕННО РАСТЕТ

Рубль против юаня во вторник на Мосбирже уверенно растет второй торговый день подряд. В итоге курс юаня опять ушел ниже ключевой отметки 13 рублей, однако пока не обновил минимума с сентября (12,84 рубля), который был достигнут 6 февраля.
"Скорее всего, массированные продажи иностранной валюты от одного или нескольких крупных экспортеров продолжаются. Возможно, это по-прежнему связано с введенными в начале января против некоторых из них американскими санкциями", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
При этом игроки рынка спокойно восприняли данные Минфина РФ о том, что дефицит федерального бюджета РФ по итогам января 2025 года, по предварительной оценке, составил 1,706 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, при установленном уровне на текущий год в 0,5% ВВП. Впрочем, ведомство отмечает, что это главным образом обусловлено опережающим финансированием расходов внутри первого квартала и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.
Юаневая ставка денежного рынка находится в районе рекордно-низких уровней -0,46% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,78% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.06 мск росла на 1,5%, до 77 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 108,2 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Ключевая ставка на ближайшем заседании ЦБ в пятницу может либо сохраниться на текущем уровне, либо подняться на полпункта или один процентный пункт, полагает Андрей Сироткин из университета "Синергия", рассуждая о факторах курсообразования рубля.
"Дело в том, что уровень заработных плат населения был немного проиндексирован – как в государственном, так и в частном сектор (во всяком случае по отдельным компаниям). Поэтому объем денежной массы, безусловно, будет расти, в то время как объемы производства не растут, что приводит, естественно, к разгону инфляции. Поэтому пока ситуация говорит о том, что, скорее всего, ключевую ставку будут немного повышать", - поясняет он.
Ближайшая поддержка у курса юаня находится на пятимесячном минимуме, который был установлен в прошлый четверг, - немного ниже 12,84 рубля, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Возможно, на этой неделе этот уровень будет проверен на прочность", - добавляет он.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Рубль перешел к росту на Мосбирже
12:36
 
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