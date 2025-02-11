https://1prime.ru/20250211/rubl-854852195.html

Россия и Куба частично перешли на расчеты в рублях

Россия и Куба частично перешли на расчеты в рублях - 11.02.2025, ПРАЙМ

Россия и Куба частично перешли на расчеты в рублях

Расчеты между Россией и Кубой уже частично ведутся в рублях, кроме того, в карибской стране принимают к оплате карты "Мир," а с 2024 года действует филиал... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T18:25+0300

2025-02-11T18:25+0300

2025-02-11T18:25+0300

экономика

россия

куба

расчеты в рублях

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_78f7e330facb0baeb9a05ff30aca2251.jpg

ПАНАМА, 11 фев - ПРАЙМ. Расчеты между Россией и Кубой уже частично ведутся в рублях, кроме того, в карибской стране принимают к оплате карты "Мир," а с 2024 года действует филиал российского банка рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии в Гаване Виктор Коронелли. "В ряде случаев расчеты в рублях между нашими странами уже ведутся. Кроме того, на всей территории Кубы в государственных магазинах и отелях в качестве оплаты принимают карту "Мир", что стало большим подспорьем для наших туристов", - заявил Коронелли. По словам дипломата, в июне 2024 года Новикомбанк первым из российских банков открыл на острове собственное представительство, а несколько дней назад его клиентам представили возможность переводов для физических лиц средств в кубинские банки через мобильное приложение. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 19:00 мск.

https://1prime.ru/20250105/mir-854031222.html

куба

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, куба, расчеты в рублях