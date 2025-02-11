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Россия и Куба частично перешли на расчеты в рублях - 11.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250211/rubl-854852195.html
Россия и Куба частично перешли на расчеты в рублях
Россия и Куба частично перешли на расчеты в рублях - 11.02.2025, ПРАЙМ
Россия и Куба частично перешли на расчеты в рублях
Расчеты между Россией и Кубой уже частично ведутся в рублях, кроме того, в карибской стране принимают к оплате карты "Мир," а с 2024 года действует филиал... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T18:25+0300
2025-02-11T18:25+0300
экономика
россия
куба
расчеты в рублях
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ПАНАМА, 11 фев - ПРАЙМ. Расчеты между Россией и Кубой уже частично ведутся в рублях, кроме того, в карибской стране принимают к оплате карты "Мир," а с 2024 года действует филиал российского банка рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии в Гаване Виктор Коронелли. "В ряде случаев расчеты в рублях между нашими странами уже ведутся. Кроме того, на всей территории Кубы в государственных магазинах и отелях в качестве оплаты принимают карту "Мир", что стало большим подспорьем для наших туристов", - заявил Коронелли. По словам дипломата, в июне 2024 года Новикомбанк первым из российских банков открыл на острове собственное представительство, а несколько дней назад его клиентам представили возможность переводов для физических лиц средств в кубинские банки через мобильное приложение. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 19:00 мск.
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россия, куба, расчеты в рублях
Экономика, РОССИЯ, КУБА, расчеты в рублях
18:25 11.02.2025
 
Россия и Куба частично перешли на расчеты в рублях

Посол РФ: Россия и Куба частично перешли на расчеты в рублях

© Unsplash/AXP PhotographyГавана, Куба
Гавана, Куба
© Unsplash/AXP Photography
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ПАНАМА, 11 фев - ПРАЙМ. Расчеты между Россией и Кубой уже частично ведутся в рублях, кроме того, в карибской стране принимают к оплате карты "Мир," а с 2024 года действует филиал российского банка рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии в Гаване Виктор Коронелли.
"В ряде случаев расчеты в рублях между нашими странами уже ведутся. Кроме того, на всей территории Кубы в государственных магазинах и отелях в качестве оплаты принимают карту "Мир", что стало большим подспорьем для наших туристов", - заявил Коронелли.
Карты Мир за рубежом - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
Посол высказался о возможности выпуска карт "Мир" на Кубе
5 января, 10:26
По словам дипломата, в июне 2024 года Новикомбанк первым из российских банков открыл на острове собственное представительство, а несколько дней назад его клиентам представили возможность переводов для физических лиц средств в кубинские банки через мобильное приложение.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 19:00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯКУБАрасчеты в рублях
 
 
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