https://1prime.ru/20250211/russkiy_dom-854844432.html

Русский дом в Баку приостановил свою деятельность

Русский дом в Баку приостановил свою деятельность - 11.02.2025, ПРАЙМ

Русский дом в Баку приостановил свою деятельность

Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются. Об этом заявили в... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T14:23+0300

2025-02-11T14:23+0300

2025-02-11T14:23+0300

азербайджан

россотрудничество

россия

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БАКУ, 11 фев - ПРАЙМ. Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются. Об этом заявили в представительстве российского ведомства в Баку."В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении представительства в соцсетях. Ранее глава Россотрудничества, Евгений Примаков, сообщил о том, что владелец арендуемого помещения, где находится Русский дом, продает его и предложил представительству переехать в другое место в течение полутора месяцев.Он также отметил, что Министерство иностранных дел Азербайджана направило ноту в Москву, требуя прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия необходимой регистрации. Примаков отметил, что Россия неоднократно обращалась за помощью в процессе регистрации в азербайджанские ведомства, но не получила ответа.

https://1prime.ru/20250206/russkiy_dom-854728966.html

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азербайджан, россотрудничество, россия