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Русский дом в Баку приостановил свою деятельность - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Русский дом в Баку приостановил свою деятельность
Русский дом в Баку приостановил свою деятельность - 11.02.2025, ПРАЙМ
Русский дом в Баку приостановил свою деятельность
Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются. Об этом заявили в... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T14:23+0300
2025-02-11T14:23+0300
азербайджан
россотрудничество
россия
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БАКУ, 11 фев - ПРАЙМ. Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются. Об этом заявили в представительстве российского ведомства в Баку."В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении представительства в соцсетях. Ранее глава Россотрудничества, Евгений Примаков, сообщил о том, что владелец арендуемого помещения, где находится Русский дом, продает его и предложил представительству переехать в другое место в течение полутора месяцев.Он также отметил, что Министерство иностранных дел Азербайджана направило ноту в Москву, требуя прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия необходимой регистрации. Примаков отметил, что Россия неоднократно обращалась за помощью в процессе регистрации в азербайджанские ведомства, но не получила ответа.
https://1prime.ru/20250206/russkiy_dom-854728966.html
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азербайджан, россотрудничество, россия
АЗЕРБАЙДЖАН, Россотрудничество, РОССИЯ
14:23 11.02.2025
 
Русский дом в Баку приостановил свою деятельность

Россотрудничество: Русский дом в Баку приостанавливает свою деятельность

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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БАКУ, 11 фев - ПРАЙМ. Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются. Об этом заявили в представительстве российского ведомства в Баку.
"В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении представительства в соцсетях.
Ранее глава Россотрудничества, Евгений Примаков, сообщил о том, что владелец арендуемого помещения, где находится Русский дом, продает его и предложил представительству переехать в другое место в течение полутора месяцев.
Он также отметил, что Министерство иностранных дел Азербайджана направило ноту в Москву, требуя прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия необходимой регистрации. Примаков отметил, что Россия неоднократно обращалась за помощью в процессе регистрации в азербайджанские ведомства, но не получила ответа.
Города мира. Баку - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома
6 февраля, 16:38
 
АЗЕРБАЙДЖАНРоссотрудничествоРОССИЯ
 
 
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