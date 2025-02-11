https://1prime.ru/20250211/russkiy_dom-854844432.html
Русский дом в Баку приостановил свою деятельность
Русский дом в Баку приостановил свою деятельность - 11.02.2025, ПРАЙМ
Русский дом в Баку приостановил свою деятельность
Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются. Об этом заявили в... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T14:23+0300
2025-02-11T14:23+0300
2025-02-11T14:23+0300
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БАКУ, 11 фев - ПРАЙМ. Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются. Об этом заявили в представительстве российского ведомства в Баку."В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении представительства в соцсетях. Ранее глава Россотрудничества, Евгений Примаков, сообщил о том, что владелец арендуемого помещения, где находится Русский дом, продает его и предложил представительству переехать в другое место в течение полутора месяцев.Он также отметил, что Министерство иностранных дел Азербайджана направило ноту в Москву, требуя прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия необходимой регистрации. Примаков отметил, что Россия неоднократно обращалась за помощью в процессе регистрации в азербайджанские ведомства, но не получила ответа.
https://1prime.ru/20250206/russkiy_dom-854728966.html
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азербайджан, россотрудничество, россия
АЗЕРБАЙДЖАН, Россотрудничество, РОССИЯ
Русский дом в Баку приостановил свою деятельность
Россотрудничество: Русский дом в Баку приостанавливает свою деятельность
БАКУ, 11 фев - ПРАЙМ. Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются. Об этом заявили в представительстве российского ведомства в Баку.
"В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении представительства в соцсетях.
Ранее глава Россотрудничества, Евгений Примаков, сообщил о том, что владелец арендуемого помещения, где находится Русский дом, продает его и предложил представительству переехать в другое место в течение полутора месяцев.
Он также отметил, что Министерство иностранных дел Азербайджана направило ноту в Москву, требуя прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия необходимой регистрации. Примаков отметил, что Россия неоднократно обращалась за помощью в процессе регистрации в азербайджанские ведомства, но не получила ответа.
Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома