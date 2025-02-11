3000 — есть!

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Наши ожидания прорыва зимнего боковика 2900–3000 п. вверх и взятия планки 3000 п. по индексу МосБиржи на февраль оправдались по полной. На максимуме сессии было 3020 п. На вечерке в западных СМИ стала муссироваться тема о неготовности американского геополитического плана урегулирования, на чем бенчмарк быстро слетел к 2980 п. Тем не менее это стандартная пикировка перед возможной "сделкой". И индекс МосБиржи наверняка быстро вернется на 7-месячные вершины, выше круглых 3000 п.Сильнее рынка — акции НОВАТЭКа (+2,8%). В моменте было за +5% и максимумы с прошлого мая. Причина ралли — ожидания сохранения импорта СПГ в Европу и ралли цен на газовых хабах до максимумов с 2023 г., уже $620 за тыс. кубов. Курс акций во вторник утром опять вверх — 1150 руб. Фундаментально ждем 1400 руб.Слабее рынка — вновь бумаги ИТ-компании Группы Позитив (-7,3%). С начала там уже -30%, курс упал к 1420 руб. И это почти уже на 60% ниже максимумов, что были летом 2024 г. Причина обвала — слабые результаты продаж. Мы понижаем долгосрочный таргет до 1300 руб., что еще ниже текущей цены на бирже. Потенциала восстановления, кроме как технического отскока на фоне перепроданности инструмента, пока не видим.Рубль недолго падал — в понедельник нацвалюта вернула пятничные потери, а инвалюты быстро обновили минимумы осени 2024 г. Доллар по 96,7 соответствует уровню конца октября, а евро ниже 100,5 был в начале сентября. Юань подешевел на 1,2% и опустился к 13,1. Тем не менее к концу зимы курсы могут быть и повыше — к 100 за доллар, у 103 по евро и под 13,5 за юань.
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Наши ожидания прорыва зимнего боковика 2900–3000 п. вверх и взятия планки 3000 п. по индексу МосБиржи на февраль оправдались по полной. На максимуме сессии было 3020 п. На вечерке в западных СМИ стала муссироваться тема о неготовности американского геополитического плана урегулирования, на чем бенчмарк быстро слетел к 2980 п. Тем не менее это стандартная пикировка перед возможной "сделкой". И индекс МосБиржи наверняка быстро вернется на 7-месячные вершины, выше круглых 3000 п.
Сильнее рынка — акции НОВАТЭКа (+2,8%). В моменте было за +5% и максимумы с прошлого мая. Причина ралли — ожидания сохранения импорта СПГ в Европу и ралли цен на газовых хабах до максимумов с 2023 г., уже $620 за тыс. кубов. Курс акций во вторник утром опять вверх — 1150 руб. Фундаментально ждем 1400 руб.
Слабее рынка — вновь бумаги ИТ-компании Группы Позитив (-7,3%). С начала там уже -30%, курс упал к 1420 руб. И это почти уже на 60% ниже максимумов, что были летом 2024 г. Причина обвала — слабые результаты продаж. Мы понижаем долгосрочный таргет до 1300 руб., что еще ниже текущей цены на бирже. Потенциала восстановления, кроме как технического отскока на фоне перепроданности инструмента, пока не видим.
Рубль недолго падал — в понедельник нацвалюта вернула пятничные потери, а инвалюты быстро обновили минимумы осени 2024 г. Доллар по 96,7 соответствует уровню конца октября, а евро ниже 100,5 был в начале сентября. Юань подешевел на 1,2% и опустился к 13,1. Тем не менее к концу зимы курсы могут быть и повыше — к 100 за доллар, у 103 по евро и под 13,5 за юань.
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