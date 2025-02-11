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РЖД будут уточнять инвестмодель с ориентиром на собственные источники

РЖД будут уточнять инвестмодель с ориентиром на собственные источники - 11.02.2025, ПРАЙМ

РЖД будут уточнять инвестмодель с ориентиром на собственные источники

РЖД будут уточнять инвестиционную модель с ориентиром на собственные источники, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T10:09+0300

2025-02-11T10:09+0300

2025-02-11T10:09+0300

экономика

бизнес

ржд

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. РЖД будут уточнять инвестиционную модель с ориентиром на собственные источники, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. "У нас инвестиционная модель была изначально настроена на привлечение средств. Почему? Потому что она более удобна - не брать деньги с грузоотправителей сразу, а вместе с банками раскладывать на длительный промежуток времени возможность возвратности. Сейчас инвестиционную модель нам нужно уточнять, мы ее меняем, и нам нужно будет прежде всего ориентироваться на собственные источники", - сказал Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24". РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. Инвестиции в обновление подвижного состава составят 257,2 миллиарда рублей. Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Также продолжится программа модернизации локомотивов и пассажирских вагонов дальнего и пригородного сообщения.

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бизнес, ржд