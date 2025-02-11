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Инвестпрограмма РЖД превысит 900 миллиардов рублей - 11.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Инвестпрограмма РЖД превысит 900 миллиардов рублей
Инвестпрограмма РЖД превысит 900 миллиардов рублей - 11.02.2025, ПРАЙМ
Инвестпрограмма РЖД превысит 900 миллиардов рублей
Инвестиционная программа РЖД на 2025 год превысит 900 миллиардов рублей с учетом переходящих остатков с 2024 года, сообщил генеральный директор компании Олег... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T10:33+0300
2025-02-11T10:33+0300
экономика
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Инвестиционная программа РЖД на 2025 год превысит 900 миллиардов рублей с учетом переходящих остатков с 2024 года, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров. "Вместе с тем у нас есть часть переходящих остатков с 2024 года, и цифра у нас будет уточнена. Это будет больше 900 миллиардов рублей. То, что в этом году мы должны проинвестировать в Российские железные дороги", - сказал Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24". РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. Основная часть, 298,5 миллиарда рублей, будет направлена на обновление инфраструктуры: капитальный ремонт пути (4,5 тысячи километров), замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи, развитие пассажирского комплекса, мероприятия по транспортной безопасности. Инвестиции в обновление подвижного состава составят 257,2 миллиарда рублей. Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Также продолжится программа модернизации локомотивов и пассажирских вагонов дальнего и пригородного сообщения. На реализацию проектов развития Восточного полигона предусмотрено 116,9 миллиарда рублей, Центрального транспортного узла – 67,2 миллиарда рублей, создание высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург – 46 миллиардов рублей.
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бизнес, россия, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РЖД
10:33 11.02.2025
 
Инвестпрограмма РЖД превысит 900 миллиардов рублей

Инвестпрограмма РЖД превысит 900 миллиардов рублей из-за переходящих остатков

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Инвестиционная программа РЖД на 2025 год превысит 900 миллиардов рублей с учетом переходящих остатков с 2024 года, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.
"Вместе с тем у нас есть часть переходящих остатков с 2024 года, и цифра у нас будет уточнена. Это будет больше 900 миллиардов рублей. То, что в этом году мы должны проинвестировать в Российские железные дороги", - сказал Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24".
РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. Основная часть, 298,5 миллиарда рублей, будет направлена на обновление инфраструктуры: капитальный ремонт пути (4,5 тысячи километров), замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи, развитие пассажирского комплекса, мероприятия по транспортной безопасности.
Инвестиции в обновление подвижного состава составят 257,2 миллиарда рублей. Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Также продолжится программа модернизации локомотивов и пассажирских вагонов дальнего и пригородного сообщения.
На реализацию проектов развития Восточного полигона предусмотрено 116,9 миллиарда рублей, Центрального транспортного узла – 67,2 миллиарда рублей, создание высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург – 46 миллиардов рублей.
Открытие Информационного центра Высокоскоростной магистрали Москва – Казань - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
РЖД будут уточнять инвестмодель с ориентиром на собственные источники
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