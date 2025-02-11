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РЖД увеличат провозную способность Восточного полигона
РЖД увеличат провозную способность Восточного полигона - 11.02.2025, ПРАЙМ
РЖД увеличат провозную способность Восточного полигона
РЖД по итогам 2025 года увеличат провозную способность Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, до более 187 миллионов тонн, сообщил гендиректор... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T11:11+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. РЖД по итогам 2025 года увеличат провозную способность Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, до более 187 миллионов тонн, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. РЖД ведут масштабные работы по модернизации и развитию Восточного полигона. Его провозная способность по итогам 2024 года увеличена до 180 миллионов тонн. "Мы выйдем в этом году, должны выйти на повышенные, рекордные цифры. Это будет, мы считаем, больше 187 миллионов тонн в этом направлении. То есть мы повысим эффективность Восточного полигона", - сказал Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24". Белозеров отметил, что строительные работы на Восточном полигоне идут постоянно. РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. В частности, на реализацию проектов развития Восточного полигона предусмотрено 116,9 миллиарда рублей.
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бизнес, россия, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РЖД
РЖД увеличат провозную способность Восточного полигона
РЖД увеличат провозную способность Восточного полигона до более 187 млн тонн
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. РЖД по итогам 2025 года увеличат провозную способность Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, до более 187 миллионов тонн, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
РЖД ведут масштабные работы по модернизации и развитию Восточного полигона. Его провозная способность по итогам 2024 года увеличена до 180 миллионов тонн.
"Мы выйдем в этом году, должны выйти на повышенные, рекордные цифры. Это будет, мы считаем, больше 187 миллионов тонн в этом направлении. То есть мы повысим эффективность Восточного полигона", - сказал Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24".
Белозеров отметил, что строительные работы на Восточном полигоне идут постоянно.
РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. В частности, на реализацию проектов развития Восточного полигона предусмотрено 116,9 миллиарда рублей.
Инвестпрограмма РЖД превысит 900 миллиардов рублей