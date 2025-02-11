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РЖД зафиксировали исторический рекорд грузоперевозок с Китаем - 11.02.2025, ПРАЙМ
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РЖД зафиксировали исторический рекорд грузоперевозок с Китаем
РЖД зафиксировали исторический рекорд грузоперевозок с Китаем - 11.02.2025, ПРАЙМ
РЖД зафиксировали исторический рекорд грузоперевозок с Китаем
РЖД в 2024 году зафиксировали очередной исторический рекорд перевозок грузов с Китаем – 174 миллиона тонн, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T11:43+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. РЖД в 2024 году зафиксировали очередной исторический рекорд перевозок грузов с Китаем – 174 миллиона тонн, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Он напомнил, что РЖД ведут развитие Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, и сказал, в частности, о перевозках между Россией и Китаем. "Мы тоже в прошлом году установили рекорд - 174 миллиона тонн в двухсторонней торговле мы перевезли", - сказал Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24". РЖД в 2023 году зафиксировали исторический максимум перевозок в сообщении с Китаем, они выросли на 36% по сравнению с предыдущим годом – до 161 миллиона тонн. Белозеров в августе 2024 года говорил, что это не предел. Он отмечал, что развитие погранпереходов между РФ и Китаем в комплексе позволяет создать условия для дальнейшего наращивания объемов железнодорожных грузоперевозок. За первое полугодие 2024 года перевозки выросли на 8% к аналогичному периоду предыдущего года.
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рф, ржд, бизнес, россия
Экономика, РФ, РЖД, Бизнес, РОССИЯ
11:43 11.02.2025
 
РЖД зафиксировали исторический рекорд грузоперевозок с Китаем

РЖД зафиксировали рекорд перевозок грузов с Китаем – 174 миллиона тонн

© РИА Новости . Антон Буценко | Перейти в медиабанкЗапуск поезда "Финист" - первого полностью импортозамещенного аналога "Ласточки"
Запуск поезда Финист - первого полностью импортозамещенного аналога Ласточки - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Антон Буценко
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. РЖД в 2024 году зафиксировали очередной исторический рекорд перевозок грузов с Китаем – 174 миллиона тонн, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
Он напомнил, что РЖД ведут развитие Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, и сказал, в частности, о перевозках между Россией и Китаем.
"Мы тоже в прошлом году установили рекорд - 174 миллиона тонн в двухсторонней торговле мы перевезли", - сказал Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24".
РЖД в 2023 году зафиксировали исторический максимум перевозок в сообщении с Китаем, они выросли на 36% по сравнению с предыдущим годом – до 161 миллиона тонн.
Белозеров в августе 2024 года говорил, что это не предел. Он отмечал, что развитие погранпереходов между РФ и Китаем в комплексе позволяет создать условия для дальнейшего наращивания объемов железнодорожных грузоперевозок. За первое полугодие 2024 года перевозки выросли на 8% к аналогичному периоду предыдущего года.
Выставка Железнодорожная модель - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
РЖД увеличат провозную способность Восточного полигона
11:11
 
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