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РЖД зафиксировали исторический рекорд грузоперевозок с Китаем

РЖД зафиксировали исторический рекорд грузоперевозок с Китаем - 11.02.2025, ПРАЙМ

РЖД зафиксировали исторический рекорд грузоперевозок с Китаем

РЖД в 2024 году зафиксировали очередной исторический рекорд перевозок грузов с Китаем – 174 миллиона тонн, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. | 11.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. РЖД в 2024 году зафиксировали очередной исторический рекорд перевозок грузов с Китаем – 174 миллиона тонн, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Он напомнил, что РЖД ведут развитие Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, и сказал, в частности, о перевозках между Россией и Китаем. "Мы тоже в прошлом году установили рекорд - 174 миллиона тонн в двухсторонней торговле мы перевезли", - сказал Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24". РЖД в 2023 году зафиксировали исторический максимум перевозок в сообщении с Китаем, они выросли на 36% по сравнению с предыдущим годом – до 161 миллиона тонн. Белозеров в августе 2024 года говорил, что это не предел. Он отмечал, что развитие погранпереходов между РФ и Китаем в комплексе позволяет создать условия для дальнейшего наращивания объемов железнодорожных грузоперевозок. За первое полугодие 2024 года перевозки выросли на 8% к аналогичному периоду предыдущего года.

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