https://1prime.ru/20250211/rzhd-854839061.html
РЖД зафиксировали исторический рекорд грузоперевозок с Китаем
РЖД зафиксировали исторический рекорд грузоперевозок с Китаем - 11.02.2025, ПРАЙМ
РЖД зафиксировали исторический рекорд грузоперевозок с Китаем
РЖД в 2024 году зафиксировали очередной исторический рекорд перевозок грузов с Китаем – 174 миллиона тонн, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T11:43+0300
2025-02-11T11:43+0300
2025-02-11T11:43+0300
экономика
рф
ржд
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/33/842783333_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_cfc7985749d7bdc1590a1231c82292d1.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. РЖД в 2024 году зафиксировали очередной исторический рекорд перевозок грузов с Китаем – 174 миллиона тонн, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Он напомнил, что РЖД ведут развитие Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, и сказал, в частности, о перевозках между Россией и Китаем. "Мы тоже в прошлом году установили рекорд - 174 миллиона тонн в двухсторонней торговле мы перевезли", - сказал Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24". РЖД в 2023 году зафиксировали исторический максимум перевозок в сообщении с Китаем, они выросли на 36% по сравнению с предыдущим годом – до 161 миллиона тонн. Белозеров в августе 2024 года говорил, что это не предел. Он отмечал, что развитие погранпереходов между РФ и Китаем в комплексе позволяет создать условия для дальнейшего наращивания объемов железнодорожных грузоперевозок. За первое полугодие 2024 года перевозки выросли на 8% к аналогичному периоду предыдущего года.
https://1prime.ru/20250211/rzhd-854837867.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/33/842783333_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_6dcfbda039cd1aebda4b0189abbcc43a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, ржд, бизнес, россия
Экономика, РФ, РЖД, Бизнес, РОССИЯ
РЖД зафиксировали исторический рекорд грузоперевозок с Китаем
РЖД зафиксировали рекорд перевозок грузов с Китаем – 174 миллиона тонн
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. РЖД в 2024 году зафиксировали очередной исторический рекорд перевозок грузов с Китаем – 174 миллиона тонн, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
Он напомнил, что РЖД ведут развитие Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, и сказал, в частности, о перевозках между Россией и Китаем.
"Мы тоже в прошлом году установили рекорд - 174 миллиона тонн в двухсторонней торговле мы перевезли", - сказал Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24".
РЖД в 2023 году зафиксировали исторический максимум перевозок в сообщении с Китаем, они выросли на 36% по сравнению с предыдущим годом – до 161 миллиона тонн.
Белозеров в августе 2024 года говорил, что это не предел. Он отмечал, что развитие погранпереходов между РФ и Китаем в комплексе позволяет создать условия для дальнейшего наращивания объемов железнодорожных грузоперевозок. За первое полугодие 2024 года перевозки выросли на 8% к аналогичному периоду предыдущего года.
РЖД увеличат провозную способность Восточного полигона