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Лондон ввел санкции против пяти россиян и двух компаний якобы за хакерство

Лондон ввел санкции против пяти россиян и двух компаний якобы за хакерство - 11.02.2025, ПРАЙМ

Лондон ввел санкции против пяти россиян и двух компаний якобы за хакерство

Лондон ввел санкции в отношении алтайской компании Zservers, которую безосновательно обвинил в связи с киберпреступлениями. Вместе с тем санкции введены в... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T17:24+0300

2025-02-11T17:24+0300

2025-02-11T17:26+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Лондон ввел санкции в отношении алтайской компании Zservers, которую безосновательно обвинил в связи с киберпреступлениями. Вместе с тем санкции введены в отношении компании XHost Internet Solutions и пяти россиян, которые якобы были вовлечены в деятельность Zservers. Обновленный санкционный список опубликовало британское министерство финансов.Принятые в отношении Zservers ограничительные меры в документе обосновываются следующим образом: "Zservers была вовлечена в соответствующую кибердеятельность, потому что давала доступ к инфраструктуре, которая используется в инцидентах с программами-вымогателями (ransomware), и предоставляла инфраструктуру у услугам клиентов, причастным к вредоносной кибердеятельности, в том числе связанных с группой вымогателей LockBit". При этом в документе сообщается, что якобы злоумышленники использовали инфраструктуру Zservers для размещения сайта-вымогателя, который, в свою очередь, связан с утечкой данных из австралийской компании медстрахования Medibank Private Limited.Также в документе указывается, что Xhost Internet Solutions предоставляла Zservers услуги хостинга. А шесть физических лиц, согласно документу, попали в санкционный список в связи с тем, что якобы предоставляли товары и технологии, а также оказывали техподдержку или финансовые услугм, способствовавшие кибердеятельности компании Zservers.

https://1prime.ru/20250210/sanktsii-854807763.html

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