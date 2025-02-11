https://1prime.ru/20250211/sanktsii-854850376.html
Лондон ввел санкции против пяти россиян и двух компаний якобы за хакерство
Лондон ввел санкции против пяти россиян и двух компаний якобы за хакерство - 11.02.2025, ПРАЙМ
Лондон ввел санкции против пяти россиян и двух компаний якобы за хакерство
Лондон ввел санкции в отношении алтайской компании Zservers, которую безосновательно обвинил в связи с киберпреступлениями. Вместе с тем санкции введены в... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T17:24+0300
2025-02-11T17:24+0300
2025-02-11T17:26+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Лондон ввел санкции в отношении алтайской компании Zservers, которую безосновательно обвинил в связи с киберпреступлениями. Вместе с тем санкции введены в отношении компании XHost Internet Solutions и пяти россиян, которые якобы были вовлечены в деятельность Zservers. Обновленный санкционный список опубликовало британское министерство финансов.Принятые в отношении Zservers ограничительные меры в документе обосновываются следующим образом: "Zservers была вовлечена в соответствующую кибердеятельность, потому что давала доступ к инфраструктуре, которая используется в инцидентах с программами-вымогателями (ransomware), и предоставляла инфраструктуру у услугам клиентов, причастным к вредоносной кибердеятельности, в том числе связанных с группой вымогателей LockBit". При этом в документе сообщается, что якобы злоумышленники использовали инфраструктуру Zservers для размещения сайта-вымогателя, который, в свою очередь, связан с утечкой данных из австралийской компании медстрахования Medibank Private Limited.Также в документе указывается, что Xhost Internet Solutions предоставляла Zservers услуги хостинга. А шесть физических лиц, согласно документу, попали в санкционный список в связи с тем, что якобы предоставляли товары и технологии, а также оказывали техподдержку или финансовые услугм, способствовавшие кибердеятельности компании Zservers.
https://1prime.ru/20250210/sanktsii-854807763.html
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Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ
Лондон ввел санкции против пяти россиян и двух компаний якобы за хакерство
Британия ввела санкции против 5 россиян и 2 компаний якобы за киберпреступления
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Лондон ввел санкции в отношении алтайской компании Zservers, которую безосновательно обвинил в связи с киберпреступлениями. Вместе с тем санкции введены в отношении компании XHost Internet Solutions и пяти россиян, которые якобы были вовлечены в деятельность Zservers. Обновленный санкционный список опубликовало британское министерство финансов.
Принятые в отношении Zservers ограничительные меры в документе обосновываются следующим образом: "Zservers была вовлечена в соответствующую кибердеятельность, потому что давала доступ к инфраструктуре, которая используется в инцидентах с программами-вымогателями (ransomware), и предоставляла инфраструктуру у услугам клиентов, причастным к вредоносной кибердеятельности, в том числе связанных с группой вымогателей LockBit".
При этом в документе сообщается, что якобы злоумышленники использовали инфраструктуру Zservers для размещения сайта-вымогателя, который, в свою очередь, связан с утечкой данных из австралийской компании медстрахования Medibank Private Limited.
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Также в документе указывается, что Xhost Internet Solutions предоставляла Zservers услуги хостинга. А шесть физических лиц, согласно документу, попали в санкционный список в связи с тем, что якобы предоставляли товары и технологии, а также оказывали техподдержку или финансовые услугм, способствовавшие кибердеятельности компании Zservers.