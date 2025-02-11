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Белый дом может ввести санкции против мэра украинского города, сообщают СМИ

Белый дом может ввести санкции против мэра украинского города, сообщают СМИ - 11.02.2025, ПРАЙМ

Белый дом может ввести санкции против мэра украинского города, сообщают СМИ

Белый дом рассматривает вопрос о введении санкций в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом рассказывает Washington Mail, ссылаясь на данные... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T21:11+0300

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политика

сша

одесса

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Белый дом рассматривает вопрос о введении санкций в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом рассказывает Washington Mail, ссылаясь на данные неназываемых источников в президентской администрации.Как указывается в статье, "администрация... Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова".По данным источников Washington Mail, в Белом доме нарастает беспокойство в связи с тем, что мэр был замешан в деятельности одесской криминальной структуры. При этом у команды президента США Дональда Трампа вызывает подозрения и тот факт, что Труханов владеет значительными пакетами акций в четырех оффшорных компаниях, зарегистрированных в "налоговых гаванях" Британии. Отдельно в статье указывается, что еще одной причиной для введения санкций против одесского мэра может стать предполагаемое наличие у него российского гражданства.

https://1prime.ru/20250128/svo-854501584.html

сша

одесса

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сша, одесса