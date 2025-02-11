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Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ

Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ - 11.02.2025, ПРАЙМ

Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ

Сбербанк в январе 2025 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 15,5% по сравнению с показателем годичной давности, до 132,9 миллиарда рублей, сообщила кредитная | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T09:59+0300

2025-02-11T09:59+0300

2025-02-11T10:17+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Сбербанк в январе 2025 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 15,5% по сравнению с показателем годичной давности, до 132,9 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация."В январе 2025 года чистая прибыль "Сбера" выросла на 15,5% год к году, до 132,9 миллиарда рублей, рентабельность капитала составила 22,2%", - приводятся в сообщении слова главы банка Германа Грефа.Чистые процентные доходы за январь 2025 года выросли на 9,4% год к году - до 231,5 миллиарда рублей на фоне роста объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы в январе увеличились на 2,6% год к году, до 50 миллиардов рублей на фоне роста транзакционной активности.Отмечается, что расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь 2025 года снизились на 33,6% год к году и составили 43,4 миллиарда рублей.Количество розничных клиентов сохраняется на уровне 109,9 миллиона человек. Число активных корпоративных клиентов – 3,3 миллиона компаний, сообщается в отчетности банка.

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россия, банки, сбербанк