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Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ
Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ - 11.02.2025, ПРАЙМ
Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ
Сбербанк в январе 2025 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 15,5% по сравнению с показателем годичной давности, до 132,9 миллиарда рублей, сообщила кредитная | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T09:59+0300
2025-02-11T10:17+0300
экономика
россия
банки
сбербанк
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Сбербанк в январе 2025 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 15,5% по сравнению с показателем годичной давности, до 132,9 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация."В январе 2025 года чистая прибыль "Сбера" выросла на 15,5% год к году, до 132,9 миллиарда рублей, рентабельность капитала составила 22,2%", - приводятся в сообщении слова главы банка Германа Грефа.Чистые процентные доходы за январь 2025 года выросли на 9,4% год к году - до 231,5 миллиарда рублей на фоне роста объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы в январе увеличились на 2,6% год к году, до 50 миллиардов рублей на фоне роста транзакционной активности.Отмечается, что расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь 2025 года снизились на 33,6% год к году и составили 43,4 миллиарда рублей.Количество розничных клиентов сохраняется на уровне 109,9 миллиона человек. Число активных корпоративных клиентов – 3,3 миллиона компаний, сообщается в отчетности банка.
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россия, банки, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Банки, Сбербанк
09:59 11.02.2025 (обновлено: 10:17 11.02.2025)
 
Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ

Сбербанк в январе нарастил чистую прибыль по РСБУ на 15,5%

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Сбербанк в январе 2025 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 15,5% по сравнению с показателем годичной давности, до 132,9 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация.
"В январе 2025 года чистая прибыль "Сбера" выросла на 15,5% год к году, до 132,9 миллиарда рублей, рентабельность капитала составила 22,2%", - приводятся в сообщении слова главы банка Германа Грефа.
Чистые процентные доходы за январь 2025 года выросли на 9,4% год к году - до 231,5 миллиарда рублей на фоне роста объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы в январе увеличились на 2,6% год к году, до 50 миллиардов рублей на фоне роста транзакционной активности.
Отмечается, что расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь 2025 года снизились на 33,6% год к году и составили 43,4 миллиарда рублей.
Количество розничных клиентов сохраняется на уровне 109,9 миллиона человек. Число активных корпоративных клиентов – 3,3 миллиона компаний, сообщается в отчетности банка.
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