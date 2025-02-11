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Сбербанк снизил кредиты населению и юрлицам - 11.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250211/sberbank-854835672.html
Сбербанк снизил кредиты населению и юрлицам
Сбербанк снизил кредиты населению и юрлицам - 11.02.2025, ПРАЙМ
Сбербанк снизил кредиты населению и юрлицам
Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ в январе снизился на 0,5%, корпоративный - на 0,8%, говорится в сообщении банка. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T10:15+0300
2025-02-11T10:15+0300
экономика
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финансы
сбербанк
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ в январе снизился на 0,5%, корпоративный - на 0,8%, говорится в сообщении банка. "Розничный кредитный портфель снизился на 0,5% за месяц (-0,3% без учета секьюритизации жилищных кредитов и цессии по автокредитам) до 17,4 триллиона рублей. Частным клиентам в январе было выдано 201 миллиарда рублей кредитов... Корпоративный кредитный портфель снизился на 0,8% в январе (-0,5% без учета валютной переоценки) и составил 27,5 триллиона рублей. За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,1 триллиона рублей кредитов", - сообщает банк. Отмечается также, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности составила 2,3% на конец января.
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банки, финансы, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, Сбербанк
10:15 11.02.2025
 
Сбербанк снизил кредиты населению и юрлицам

Сбербанк в январе снизил кредиты населению по РСБУ на 0,5%, юрлицам - на 0,8%

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ в январе снизился на 0,5%, корпоративный - на 0,8%, говорится в сообщении банка.
"Розничный кредитный портфель снизился на 0,5% за месяц (-0,3% без учета секьюритизации жилищных кредитов и цессии по автокредитам) до 17,4 триллиона рублей. Частным клиентам в январе было выдано 201 миллиарда рублей кредитов... Корпоративный кредитный портфель снизился на 0,8% в январе (-0,5% без учета валютной переоценки) и составил 27,5 триллиона рублей. За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,1 триллиона рублей кредитов", - сообщает банк.
Отмечается также, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности составила 2,3% на конец января.
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ЭкономикаБанкиФинансыСбербанк
 
 
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