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В ВТБ отметили рост портфеля сбережений физлиц - 11.02.2025, ПРАЙМ
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В ВТБ отметили рост портфеля сбережений физлиц
В ВТБ отметили рост портфеля сбережений физлиц - 11.02.2025, ПРАЙМ
В ВТБ отметили рост портфеля сбережений физлиц
Портфель сбережений физлиц в ВТБ в январе вырос на 47 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T11:07+0300
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банки
финансы
втб
банк россии
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Портфель сбережений физлиц в ВТБ в январе вырос на 47 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка. "Портфель розничных пассивов физлиц ВТБ в январе увеличился на 47 миллиардов рублей, прибавив 0,5%. В то же время рынок, по прогнозам банка, в январе показал традиционное сезонное снижение, порядка 150 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Как отметила пресс-служба, в январе клиенты ВТБ открыли порядка 900 тысяч вкладов и 530 тысяч накопительных счетов. "В этом году ВТБ останется маркетмейкером всего рынка, который в целом в январе остался "тихим". Но глобально время вкладчика сохраняется - рынок ждет сохранения ключевой ставки. Ожидаем, что в условиях ее значения в 21% рынок розничных пассивов покажет в этом году рост на тот же 21%", – приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ Георгия Горшкова. Он подчеркнул, что ВТБ второй год подряд показывает рост пассивов физлиц даже в начале года. В январе, как он отметил, спрос на вклады в банке продолжился после рекордного роста в декабре - тогда рост портфеля составил почти 900 миллиардов рублей.
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банки, финансы, втб
Банки, Финансы, ВТБ, Банк России
11:07 11.02.2025 (обновлено: 11:08 11.02.2025)
 
В ВТБ отметили рост портфеля сбережений физлиц

ВТБ нарастил портфель розничных сбережений в январе на 47 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Портфель сбережений физлиц в ВТБ в январе вырос на 47 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка.
"Портфель розничных пассивов физлиц ВТБ в январе увеличился на 47 миллиардов рублей, прибавив 0,5%. В то же время рынок, по прогнозам банка, в январе показал традиционное сезонное снижение, порядка 150 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Как отметила пресс-служба, в январе клиенты ВТБ открыли порядка 900 тысяч вкладов и 530 тысяч накопительных счетов.
"В этом году ВТБ останется маркетмейкером всего рынка, который в целом в январе остался "тихим". Но глобально время вкладчика сохраняется - рынок ждет сохранения ключевой ставки. Ожидаем, что в условиях ее значения в 21% рынок розничных пассивов покажет в этом году рост на тот же 21%", – приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.
Он подчеркнул, что ВТБ второй год подряд показывает рост пассивов физлиц даже в начале года. В январе, как он отметил, спрос на вклады в банке продолжился после рекордного роста в декабре - тогда рост портфеля составил почти 900 миллиардов рублей.
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