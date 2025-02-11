https://1prime.ru/20250211/sberezheniya-854837703.html
В ВТБ отметили рост портфеля сбережений физлиц
В ВТБ отметили рост портфеля сбережений физлиц - 11.02.2025, ПРАЙМ
В ВТБ отметили рост портфеля сбережений физлиц
Портфель сбережений физлиц в ВТБ в январе вырос на 47 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T11:07+0300
2025-02-11T11:07+0300
2025-02-11T11:08+0300
банки
финансы
втб
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83776/39/837763957_823:0:4235:1919_1920x0_80_0_0_d7660b6cf8ae8c5c17af09e953283cad.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Портфель сбережений физлиц в ВТБ в январе вырос на 47 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка. "Портфель розничных пассивов физлиц ВТБ в январе увеличился на 47 миллиардов рублей, прибавив 0,5%. В то же время рынок, по прогнозам банка, в январе показал традиционное сезонное снижение, порядка 150 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Как отметила пресс-служба, в январе клиенты ВТБ открыли порядка 900 тысяч вкладов и 530 тысяч накопительных счетов. "В этом году ВТБ останется маркетмейкером всего рынка, который в целом в январе остался "тихим". Но глобально время вкладчика сохраняется - рынок ждет сохранения ключевой ставки. Ожидаем, что в условиях ее значения в 21% рынок розничных пассивов покажет в этом году рост на тот же 21%", – приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ Георгия Горшкова. Он подчеркнул, что ВТБ второй год подряд показывает рост пассивов физлиц даже в начале года. В январе, как он отметил, спрос на вклады в банке продолжился после рекордного роста в декабре - тогда рост портфеля составил почти 900 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20250204/vtb-854660063.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83776/39/837763957_1277:0:3836:1919_1920x0_80_0_0_2dae40f0a0477a31eeda837f6cb5cb59.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, втб
Банки, Финансы, ВТБ, Банк России
В ВТБ отметили рост портфеля сбережений физлиц
ВТБ нарастил портфель розничных сбережений в январе на 47 млрд рублей
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Портфель сбережений физлиц в ВТБ в январе вырос на 47 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка.
"Портфель розничных пассивов физлиц ВТБ в январе увеличился на 47 миллиардов рублей, прибавив 0,5%. В то же время рынок, по прогнозам банка, в январе показал традиционное сезонное снижение, порядка 150 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Как отметила пресс-служба, в январе клиенты ВТБ открыли порядка 900 тысяч вкладов и 530 тысяч накопительных счетов.
"В этом году ВТБ останется маркетмейкером всего рынка, который в целом в январе остался "тихим". Но глобально время вкладчика сохраняется - рынок ждет сохранения ключевой ставки. Ожидаем, что в условиях ее значения в 21% рынок розничных пассивов покажет в этом году рост на тот же 21%", – приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.
Он подчеркнул, что ВТБ второй год подряд показывает рост пассивов физлиц даже в начале года. В январе, как он отметил, спрос на вклады в банке продолжился после рекордного роста в декабре - тогда рост портфеля составил почти 900 миллиардов рублей.
ВТБ с 4 февраля снизил ставки по вкладам