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В ВТБ отметили рост портфеля сбережений физлиц

В ВТБ отметили рост портфеля сбережений физлиц - 11.02.2025, ПРАЙМ

В ВТБ отметили рост портфеля сбережений физлиц

Портфель сбережений физлиц в ВТБ в январе вырос на 47 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка. | 11.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Портфель сбережений физлиц в ВТБ в январе вырос на 47 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка. "Портфель розничных пассивов физлиц ВТБ в январе увеличился на 47 миллиардов рублей, прибавив 0,5%. В то же время рынок, по прогнозам банка, в январе показал традиционное сезонное снижение, порядка 150 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Как отметила пресс-служба, в январе клиенты ВТБ открыли порядка 900 тысяч вкладов и 530 тысяч накопительных счетов. "В этом году ВТБ останется маркетмейкером всего рынка, который в целом в январе остался "тихим". Но глобально время вкладчика сохраняется - рынок ждет сохранения ключевой ставки. Ожидаем, что в условиях ее значения в 21% рынок розничных пассивов покажет в этом году рост на тот же 21%", – приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления ВТБ Георгия Горшкова. Он подчеркнул, что ВТБ второй год подряд показывает рост пассивов физлиц даже в начале года. В январе, как он отметил, спрос на вклады в банке продолжился после рекордного роста в декабре - тогда рост портфеля составил почти 900 миллиардов рублей.

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