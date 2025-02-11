https://1prime.ru/20250211/shacman-854851778.html

В "Альфа-Лизинг" прокомментировали запрет китайских грузовиков Shacman

В "Альфа-Лизинг" прокомментировали запрет китайских грузовиков Shacman - 11.02.2025, ПРАЙМ

В "Альфа-Лизинг" прокомментировали запрет китайских грузовиков Shacman

Ситуация с запретом китайских грузовиков Shacman SX3258 демонстрирует тенденцию к усилению контроля качества импортируемой в Россию продукции, а рынок... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T18:06+0300

2025-02-11T18:06+0300

2025-02-11T18:06+0300

экономика

альфа-лизинг

запрет

грузовики

китай

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Ситуация с запретом китайских грузовиков Shacman SX3258 демонстрирует тенденцию к усилению контроля качества импортируемой в Россию продукции, а рынок предлагает достаточно альтернатив для удовлетворения потребностей транспортных компаний в надежной и эффективной технике, сообщила РИА Новости руководитель направления по работе с представительствами грузового автотранспорта и спецтехнике ГК "Альфа-Лизинг" Лариса Касьянова. Росстандарт в понедельник сообщил о приостановлении действия одобрения типа транспортных средств, выданного в отношении китайских грузовиков Shacman SX3258 и приостановке любой их реализации. Причиной стало несоответствие автомобилей ряду обязательных требований, предъявляемых к колесным транспортным средствам. "Текущая ситуация демонстрирует тенденцию к усилению контроля качества импортируемой техники. Производители и поставщики вынуждены более тщательно подходить к вопросам соответствия российским техническим регламентам. При этом рынок предлагает достаточное количество альтернативных вариантов, способных удовлетворить потребности транспортных компаний в надежной и эффективной технике", - сказала Касьянова, комментируя запрет Росстандарта на продажу грузовиков Shacman SX3258. По ее словам, доля этой модели в "Альфа-Лизинге" по итогам 2024 года составила 2,5% от общего объема сделок в грузовом сегменте и 17% в сегменте самосвалов. "В текущих условиях особую значимость приобретает вопрос выбора альтернативной техники. Отечественный производитель предлагает KAMAZ-65222-53 с колесной формулой 6х6 и грузоподъемностью 19,5 тонн, а также КАМАЗ 45143-7012-48 (5H) с мощностью силовой установки 310 лошадиных сил", - рассказала Касьянова об альтернативе вышеупомянутому автомобилю. Она также упомянула несколько китайских брендов, автомобили которых способны заменить Shacman. Среди таких брендов оказались Dongfeng, FAW, HOWO и SANY.

https://1prime.ru/20250210/gruzoviki-854826928.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

альфа-лизинг, запрет, грузовики, китай