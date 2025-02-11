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"Россети" оплатили штраф за отключения электричества - 11.02.2025, ПРАЙМ
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"Россети" оплатили штраф за отключения электричества
"Россети" оплатили штраф за отключения электричества - 11.02.2025, ПРАЙМ
"Россети" оплатили штраф за отключения электричества
Компания "Россети" оплатила штраф в размере 8,7 миллиона рублей за массовые отключение света в Махачкале, сообщили в пресс-службе дагестанского УФАС России. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T17:51+0300
2025-02-11T17:51+0300
энергетика
россети
штраф
дагестан
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МАХАЧКАЛА, 11 фев - ПРАЙМ. Компания "Россети" оплатила штраф в размере 8,7 миллиона рублей за массовые отключение света в Махачкале, сообщили в пресс-службе дагестанского УФАС России. "За отключение света жителям Махачкалы ПАО "Россети" оплатило штраф 8,7 миллиона рублей. Общество пыталось обжаловать решение ведомства в трех судебных инстанциях… Все три судебные инстанции поддержали ведомство в споре с ПАО "Россети", – говорится в сообщении. Речь идет о событиях лета 2021 года, когда в Махачкале на протяжении месяца было зафиксировано более 6 тысяч фактов отключения электроэнергии физлицам и субъектам предпринимательства.
https://1prime.ru/20250203/rosseti-854625952.html
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россети, штраф, дагестан
Энергетика, Россети, штраф, Дагестан
17:51 11.02.2025
 
"Россети" оплатили штраф за отключения электричества

УФАС: "Россети" оплатили штраф в 8,7 млн руб за отключения света в Махачкале

© РоссетиМЭС Сибири_ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС
МЭС Сибири_ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС
© Россети
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МАХАЧКАЛА, 11 фев - ПРАЙМ. Компания "Россети" оплатила штраф в размере 8,7 миллиона рублей за массовые отключение света в Махачкале, сообщили в пресс-службе дагестанского УФАС России.
"За отключение света жителям Махачкалы ПАО "Россети" оплатило штраф 8,7 миллиона рублей. Общество пыталось обжаловать решение ведомства в трех судебных инстанциях… Все три судебные инстанции поддержали ведомство в споре с ПАО "Россети", – говорится в сообщении.
Россети - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
"Россети" хотят рассчитывать платеж на услуги из максимума потребления
3 февраля, 10:52
Речь идет о событиях лета 2021 года, когда в Махачкале на протяжении месяца было зафиксировано более 6 тысяч фактов отключения электроэнергии физлицам и субъектам предпринимательства.
 
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