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"Россети" оплатили штраф за отключения электричества

"Россети" оплатили штраф за отключения электричества - 11.02.2025, ПРАЙМ

"Россети" оплатили штраф за отключения электричества

Компания "Россети" оплатила штраф в размере 8,7 миллиона рублей за массовые отключение света в Махачкале, сообщили в пресс-службе дагестанского УФАС России. | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T17:51+0300

2025-02-11T17:51+0300

2025-02-11T17:51+0300

энергетика

россети

штраф

дагестан

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МАХАЧКАЛА, 11 фев - ПРАЙМ. Компания "Россети" оплатила штраф в размере 8,7 миллиона рублей за массовые отключение света в Махачкале, сообщили в пресс-службе дагестанского УФАС России. "За отключение света жителям Махачкалы ПАО "Россети" оплатило штраф 8,7 миллиона рублей. Общество пыталось обжаловать решение ведомства в трех судебных инстанциях… Все три судебные инстанции поддержали ведомство в споре с ПАО "Россети", – говорится в сообщении. Речь идет о событиях лета 2021 года, когда в Махачкале на протяжении месяца было зафиксировано более 6 тысяч фактов отключения электроэнергии физлицам и субъектам предпринимательства.

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дагестан

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россети, штраф, дагестан