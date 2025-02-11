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Песков прокомментировал цитирование Трампом слов Путина - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал цитирование Трампом слов Путина
Песков прокомментировал цитирование Трампом слов Путина - 11.02.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал цитирование Трампом слов Путина
Тот факт, что президент США Дональд Трамп процитировал слова президента РФ Владимира Путина, вряд ли можно расценивать как сигнал о сближении позиций РФ и США,... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T12:31+0300
2025-02-11T12:31+0300
политика
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дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Тот факт, что президент США Дональд Трамп процитировал слова президента РФ Владимира Путина, вряд ли можно расценивать как сигнал о сближении позиций РФ и США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием Путина о том, что американский лидер быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".Песков выразил скептицизм, отвечая журналистам на вопрос о том, можно ли считать это цитирование как сигнал о сближении позиций РФ и США, а также о приближении встречи на высшем уровне. Речь идет о статье телеканала CNBC от 3 февраля с заголовком "Путин заявил, что "Европа встанет у ноги хозяина" в то время, как пошлины Трампа тревожат союзников".Также Песков добавил, что заявления президента России Владимира Путина наблюдают и анализируют во всем мире, и "очень важно, что также это делают и в Вашингтоне".
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россия, вашингтон, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ВАШИНГТОН, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
12:31 11.02.2025
 
Песков прокомментировал цитирование Трампом слов Путина

Песков: цитирование Трампом слов Путина - вряд ли сигнал о сближении двух стран

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посетил "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
Президент Владимир Путин посетил Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге
© POOL
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Тот факт, что президент США Дональд Трамп процитировал слова президента РФ Владимира Путина, вряд ли можно расценивать как сигнал о сближении позиций РФ и США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием Путина о том, что американский лидер быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".
Песков выразил скептицизм, отвечая журналистам на вопрос о том, можно ли считать это цитирование как сигнал о сближении позиций РФ и США, а также о приближении встречи на высшем уровне.
Речь идет о статье телеканала CNBC от 3 февраля с заголовком "Путин заявил, что "Европа встанет у ноги хозяина" в то время, как пошлины Трампа тревожат союзников".
Также Песков добавил, что заявления президента России Владимира Путина наблюдают и анализируют во всем мире, и "очень важно, что также это делают и в Вашингтоне".
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
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Вчера, 12:27
 
ПолитикаРОССИЯВАШИНГТОНРФСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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