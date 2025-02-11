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Совфед рассмотрит закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам

Совфед рассмотрит закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам - 11.02.2025, ПРАЙМ

Совфед рассмотрит закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам

Совфед на пленарном заседании 12 февраля рассмотрит закон, вводящий "период охлаждения" по потребительским кредитам, этот вопрос включен в повестку. | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T10:48+0300

2025-02-11T10:48+0300

2025-02-11T10:48+0300

экономика

финансы

совфед

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Совфед на пленарном заседании 12 февраля рассмотрит закон, вводящий "период охлаждения" по потребительским кредитам, этот вопрос включен в повестку. Профильный комитет Совфеда по бюджету поддержал закон. Документ направлен на защиту граждан от действий мошенников, принуждающих их брать кредиты. Законом предусмотрено введение при выдаче заёмных средств "периода охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: четыре часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей и выше. Кроме того, при обращении в кредитную организацию или МФО все заемщики будут обязаны представлять свой ИНН.

https://1prime.ru/20250210/okhlazhdenie-854823885.html

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финансы, совфед