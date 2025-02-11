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Комитет СФ поддержал проект об индексации военной пенсии на 9,5 процента
Комитет СФ поддержал проект об индексации военной пенсии на 9,5 процента - 11.02.2025, ПРАЙМ
Комитет СФ поддержал проект об индексации военной пенсии на 9,5 процента
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в ходе заседания поддержал проект федерального закона о дополнительной индексации пенсий военным... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T10:54+0300
2025-02-11T10:54+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в ходе заседания поддержал проект федерального закона о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года. "Законопроектом предусматривается с 1 января 2025 года увеличить военные пенсии по фактическому уровню инфляции. Повышение пенсии предлагается обеспечить путем увеличения коэффициента денежного удовольствия, учитываемого в при исчислении пенсии. Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 93,59%, тема самым он обеспечит индексацию пенсий военным и членам их семей на 9,5%", - сообщил на заседании комитета заместитель директора департамента соцгарантий Минобороны РФ Павел Олюшин. При этом он добавил, что перерасчет и доплаты с учетом повышения за январь-февраль 2025 года планируется провести в начале марта. "Доплата пенсии, исходя из новых размеров, за январь и февраль 2025 года будет осуществлена одновременно с выплатой пенсии за март 2025 года. Это у нас первые два рабочих дня марта, то есть, практически сразу. Денежные средства на реализацию законопроекта предусмотрены", - сказал представитель военного ведомства. Индексация военной пенсии будет проведена с 1 января 2025 года. Проиндексировать ее поручил президент РФ Владимир Путин.
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общество , рф, совет федерации
Экономика, Общество , РФ, Совет Федерации
Комитет СФ поддержал проект об индексации военной пенсии на 9,5 процента
Комитет Совфеда поддержал законопроект об индексации военной пенсии на 9,5%
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в ходе заседания поддержал проект федерального закона о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года.
"Законопроектом предусматривается с 1 января 2025 года увеличить военные пенсии по фактическому уровню инфляции. Повышение пенсии предлагается обеспечить путем увеличения коэффициента денежного удовольствия, учитываемого в при исчислении пенсии. Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 93,59%, тема самым он обеспечит индексацию пенсий военным и членам их семей на 9,5%", - сообщил на заседании комитета заместитель директора департамента соцгарантий Минобороны РФ Павел Олюшин.
При этом он добавил, что перерасчет и доплаты с учетом повышения за январь-февраль 2025 года планируется провести в начале марта. "Доплата пенсии, исходя из новых размеров, за январь и февраль 2025 года будет осуществлена одновременно с выплатой пенсии за март 2025 года. Это у нас первые два рабочих дня марта, то есть, практически сразу. Денежные средства на реализацию законопроекта предусмотрены", - сказал представитель военного ведомства.
Индексация военной пенсии будет проведена с 1 января 2025 года. Проиндексировать ее поручил президент РФ Владимир Путин.
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