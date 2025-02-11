https://1prime.ru/20250211/sovfed-854837184.html

Комитет СФ поддержал проект об индексации военной пенсии на 9,5 процента

Комитет СФ поддержал проект об индексации военной пенсии на 9,5 процента - 11.02.2025, ПРАЙМ

Комитет СФ поддержал проект об индексации военной пенсии на 9,5 процента

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в ходе заседания поддержал проект федерального закона о дополнительной индексации пенсий военным... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T10:54+0300

2025-02-11T10:54+0300

2025-02-11T10:54+0300

экономика

общество

рф

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/60/842526088_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6dc7476918da326e0d09206f31cfacf3.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в ходе заседания поддержал проект федерального закона о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года. "Законопроектом предусматривается с 1 января 2025 года увеличить военные пенсии по фактическому уровню инфляции. Повышение пенсии предлагается обеспечить путем увеличения коэффициента денежного удовольствия, учитываемого в при исчислении пенсии. Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 93,59%, тема самым он обеспечит индексацию пенсий военным и членам их семей на 9,5%", - сообщил на заседании комитета заместитель директора департамента соцгарантий Минобороны РФ Павел Олюшин. При этом он добавил, что перерасчет и доплаты с учетом повышения за январь-февраль 2025 года планируется провести в начале марта. "Доплата пенсии, исходя из новых размеров, за январь и февраль 2025 года будет осуществлена одновременно с выплатой пенсии за март 2025 года. Это у нас первые два рабочих дня марта, то есть, практически сразу. Денежные средства на реализацию законопроекта предусмотрены", - сказал представитель военного ведомства. Индексация военной пенсии будет проведена с 1 января 2025 года. Проиндексировать ее поручил президент РФ Владимир Путин.

https://1prime.ru/20250210/pensiya-854801781.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, совет федерации