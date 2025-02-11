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ВВС США приостановили разработку ряда элементов новой МБР Sentinel

ВВС США приостановили разработку ряда элементов новой МБР Sentinel - 11.02.2025, ПРАЙМ

ВВС США приостановили разработку ряда элементов новой МБР Sentinel

ВВС США приостановили разработку командно-пускового блока новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel на фоне реструктуризации стратегии... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T11:44+0300

2025-02-11T11:44+0300

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. ВВС США приостановили разработку командно-пускового блока новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel на фоне реструктуризации стратегии закупок для проектирования ракеты, сообщает издание Defense One со ссылкой на представителя американских ВВС. "Управление систем МБР ВВС (США - ред.) оценивает аспекты текущих разработок, которые могут быть приостановлены или прекращены в связи с реструктуризацией программы и обновлением стратегии закупок. ВВС поручили корпорации Northrop Grumman приостановить проектирование, тестирование и строительство командно-пусковых элементов МБР", - приводит издание заявление неназванного представителя ВВС США. В частности, разработка Sentinel будет приостановлена на военно-воздушной базе Ванденберг в штате Калифорния, пусковой установке Pacekeeper на базе Хилл в штате Юта, а также в испытательном центре систем физической безопасности в Дагвэе. В апреле 2024 года заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант не исключил полного отказа от программы Sentinel. Sentinel - трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета, создаваемая на смену МБР Minuteman III. В США намереваются произвести полное обновление к 2038 году, тогда как сами ракеты встанут на вооружение в районе 2030 года. Задержки и многократное превышение бюджета ставили под вопрос реализацию программы, однако в начале июля в Пентагоне заявили, что разработка МБР Sentinel будет продолжена, несмотря на то, что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные расчеты и достигла 140,9 миллиарда долларов.

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