https://1prime.ru/20250211/stavka-854810261.html

Февраль, март и дальше: какой будет ключевая ставка в 2025 году

Февраль, март и дальше: какой будет ключевая ставка в 2025 году - 11.02.2025, ПРАЙМ

Февраль, март и дальше: какой будет ключевая ставка в 2025 году

Инфляция по итогам 2024 года составила 9,5% г/г, превысив уровень предыдущего года (7,4% г/г), первоначальные ожидания аналитиков (около 5% г/г) и Банка России... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T05:05+0300

2025-02-11T05:05+0300

2025-02-11T05:05+0300

мнения аналитиков

финансы

ставка банка россии

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Инфляция по итогам 2024 года составила 9,5% г/г, превысив уровень предыдущего года (7,4% г/г), первоначальные ожидания аналитиков (около 5% г/г) и Банка России (4-4,5% г/г).Индикаторы устойчивой инфляции увеличивались в течение прошлого года. В первом квартале 2024 года, по оценкам Банка России, текущая базовая инфляция без услуг туризма составляла 5,4% (SAAR – в пересчете на год после коррекции на сезонность), стандартная инфляция – 5,9% SAAR. Ключевая ставка при этом составляла 16%. Относительно низкая инфляция в начале 2024 года и прогнозы по дальнейшему замедлению роста цен позволяли Банку России ориентировать рынок на возможность снижения ключевой ставки во второй половине года. Однако в мае-июле инфляция и инфляционные ожидания перешли к росту в условиях высокого спроса, а также отдельных проблем с урожаем, подорожанием услуг туризма и бензина. В четвертом квартале базовая инфляция (без учета туризма) в среднем составляла 13,7% SAAR, стандартная инфляция – 12,1% SAAR. При этом Банк России с июля повышал ключевую ставку, и в октябре она достигла 21% годовых.Инфляция превосходила ожидания в условиях повышенных государственных расходов, активного роста кредитования и доходов населения. Так, план по расходам федерального бюджета на 2024 год увеличивался несколько раз. Если в июне он законодательно был установлен на уровне 37,2 трлн рублей, то фактически по итогам года, согласно предварительным данным Министерства финансов, расходы достигли 40,2 трлн рублей. В результате расходы федерального бюджета выросли на 24% по сравнению с 2023 годом, а дефицит бюджета составил не 2,1 трлн рублей, как планировалось в июне, а 3,5 трлн рублей.Потребительское кредитование активно росло в первой половине 2024 года: средние темпы прироста портфеля розничных кредитов составляли около 1,6%, годовые темпы прироста находились около 27% г/г. В условиях высоких процентных ставок, ужесточения макропруденциального регулирования и отмены льготной ипотеки розничное кредитование во второй половине 2024 года устойчиво снижалось. По итогам года портфель вырос на 14,2%.Портфель корпоративных кредитов уверенно рос в первой половине прошлого года. В июле-октябре динамика заметно ускорилась, а замедлилась только в ноябре. Среднемесячный темп прироста портфеля кредитов юридическим лицам в первом полугодии составлял 1,2%, в июле-октябре – 2,1%, в ноябре – 0,8%. В декабре портфель кредитов юридическим лицам сократился на 0,2%, одной из причин отрицательной динамики стало погашение валютных кредитов. В дальнейшем рост корпоративного кредитования, вероятно, останется сдержанным благодаря изменению политики банков, ужесточению регулирования, возможному ограничению льготных кредитов и росту процентных ставок. Однако стоит отметить, что в ноябре и декабре снижение банковского кредитования сопровождалось ростом активности заимствований на рынке облигаций. Это может означать, что спрос на деньги по-прежнему относительно высокий.В январе 2025 года, по предварительным данным, инфляция оставалась на повышенных уровнях. По промежуточным оценкам, по итогам месяца инфляция может составить 12% в пересчете на год с коррекцией на сезонность. Во многом это обусловлено значительным спросом, динамика которого опережает возможности наращивания предложения. Позитивным моментом для прогноза на 2025 год является высокая вероятность снижения кредитного и бюджетного импульсов. Рост кредита во многом будут ограничиваться макропруденциальным регулированием. Расходы бюджета могут снизиться при соблюдении планов Минфина по снижению структурного бюджетного дефицита до нуля в 2025 году после 3,0 трлн рублей в 2024 году.В базовом сценарии мы ожидаем, что Минфин в 2025-2026 годах будет незначительно отклоняться от заявленных планов, а инфляция в 2025 году составит 7% год к году. Вернуться к целевому уровню роста цен - 4% - в 2025 году будет проблематично из-за высокого уровня индексации тарифов и роста других видов затрат. Достижению целевой инфляции также будет препятствовать сохранение дефицита кадров в ряде отраслей, которое будет поддерживать индексацию зарплат и спрос на повышенном уровне. Также к повышенным темпам роста цен может привести ослабление рубля, произошедшее в конце 2024 года и возможный рост санкционного давления. В результате текущая динамика инфляции может нормализоваться во второй половине 2025 года. В течение всего года ключевая ставка, вероятно, останется на уровне 21%В случае реализации базового сценарии большую часть года инвесторам есть смысл отдавать предпочтение фондам денежного рынка. Во второй половине года могут появиться возможности для рассмотрения вопроса о покупке акций и облигаций с фиксированным купоном. С одной стороны, при принятии дополнительного риска необходимо учитывать весь спектр макроэкономических показателей, так как даже при начале уменьшения инфляции могут сохраняться риски чрезмерной активизации спроса из-за более низких процентных ставок. С другой стороны, если занять чрезмерно осторожную позицию, есть риск пропустить момент разворота рынка и упустить возможность приобрести ценные бумаги по привлекательным ценовым уровням.Автор - Старший аналитик УК "Первая", Наталья Ващелюк

https://1prime.ru/20250208/banki-854776857.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Ващелюк https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847739579_74:0:992:918_100x100_80_0_0_8822b1075119cbd363e9e11b078f0093.jpg

мнения аналитиков, финансы, ставка банка россии