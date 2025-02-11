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Глава РСПП рассказал об ожиданиях бизнеса в отношении ставки ЦБ

Глава РСПП рассказал об ожиданиях бизнеса в отношении ставки ЦБ - 11.02.2025, ПРАЙМ

Глава РСПП рассказал об ожиданиях бизнеса в отношении ставки ЦБ

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает, что ЦБ на ближайшем заседании 14 февраля сохранит ключевую ставку на... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T08:57+0300

2025-02-11T08:57+0300

2025-02-11T08:57+0300

экономика

банки

финансы

александр шохин

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает, что ЦБ на ближайшем заседании 14 февраля сохранит ключевую ставку на прежнем уровне в 21%. "У меня ожидания, что ставка сохранится на прежнем уровне. Центральный Банк должен еще оценить, как влияет эта ключевая ставка и регуляторика Центрального банка, которая тоже обновляется, не только на кредитную активность заемщиков, физических и юридических лиц, но и на состояние экономики", - сообщил Шохин журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости об ожиданиях бизнеса относительно ключевой ставки, решение о которой будет принято в пятницу, 14 февраля. "Я думаю, что было бы разумно сейчас не то чтобы взять паузу, но действительно мониторить вместе с правительством все аспекты влияния денежно-кредитной политики в ставке на экономику и в равной степени выработать механизмы и инструменты сбалансированной денежно-кредитной и бюджетно-финансовой политики", - добавил глава РСПП. По словам Шохина, сейчас в экономике поступают разноречивые сигналы. "С одной стороны, есть оценки от бизнеса, в том числе, что замедляется инвестиционная активность, что есть неплатежи от контрагентов и так далее. А с другой стороны, PMI, индекс деловой среды, вдруг вырос неожиданно до 53%. То есть разноречивые сигналы: с одной стороны, мы видим, что кредитная активность снижается, но инфляция то повышалась, то начала снижаться на этой неделе", - объяснил он. А раз нет устойчивых трендов, то, по мнению главы РСПП, повышения ключевой ставки точно не должно быть. "Но и на снижение Центральный Банк не решится. А в апреле уже можно решаться и на снижение", - заключил Шохин. Высокая ключевая ставка уже оказала свое влияние на российский бизнес - снизились инвестиционная активность и корпоративное кредитование, говорил Шохин в декабре в интервью РИА Новости. Он выразил желание бизнеса, чтобы ЦБ посмотрел, что происходит в результате повышения ставки, каково воздействие на инфляцию от снижения спроса на кредитование юридических и физических лиц. ЦБ на заседании 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых. При этом аналитики в основном ожидали нового повышения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, александр шохин